Derby Mühlgraben gegen Jennersdorf : „Es geht nicht besser“

Werbung

MÜHLGRABEN - JENNERSDORF; SAMSTAG, 16.30 UHR. Nur drei Mannschaften konnten in der bisherigen Rückrunde das Punktemaximum von sechs Zählern ergattern. Neben dem SV Neuberg sind das auch der SV Mühlgraben und der UFC Jennersdorf, die im südlichsten Teil des Burgenlandes am kommenden Samstag aufeinandertreffen. Die Vorzeichen für ein richtiges Schlagerspiel sind grandios. Dafür spricht nicht nur die generelle Nachbarschafts-Brisanz, sondern auch die tabellarische Situation. Der UFC war über den Winter in Sachen Titelkampf fast schon abgeschrieben, aber wer weiß, was mit einer Serie noch möglich ist. Der Start folgt beim SV Mühlgraben und dieser erarbeiteten sich in den letzten Jahren den Ruf eines Top-Klubs der 2. Liga. „Uns erwarten dort Emotionen pur“, erklärte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl, um anzufügen: „Eigentlich ist alles für ein echtes Fest angerichtet. Wir haben dort unten immer gut gespielt und wir freuen uns sehr drauf.“ Konkreter Nachsatz: „Von den Entwicklungen der beiden Mannschaften geht es nicht mehr besser.“ Das sah man auch im SVM-Lager so.

Es ist und bleibt das Spiel des Jahres für Mühlgraben. Dafür lebt man in der knapp 400 Einwohner zählenden Gemeinde. Und auch wenn es im Derby ebenfalls nur drei Punkte zu vergeben gibt, ist die Lust auf dieses Spiel dann doch noch einmal ein bisschen größer. „Wir freuen uns unheimlich auf dieses Top-Duell“, meinte auch Sektionsleiter Florian Jud und Einser-Goalie und Ex-Jennersdorf-Schlussmann Tahir Bilalic pflichtete bei: „Das wird eine unfassbar geile Partie. Auf unserem engen Platz ist sowieso immer alles drin und die Ausgangslage könnte kaum besser sein.“ Bilalic selbst war zu Wochenbeginn noch verletzt, sagte aber, um die Wichtigkeit zu unterstreichen: „Ich werde alles unternehmen, um spielen zu können.“ Auch die umliegenden Vereine nahmen auf das Derby Rücksicht. So kickt Neuhaus schon zwei Stunden vorher gegen Deutsch Kaltenbrunn, um dann gemütlich zum Derby zu fahren. Oder wie es Florian Jud ausdrückte: „Wir erwarten einen neuen Mühlgrabener Zuseherrekord!“