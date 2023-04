SV Heiligenkreuz: Der Leader zu Besuch!

Werbung

HEILIGENKREUZ - EDELSERPENTIN; SAMSTAG, 17 UHR. Nach einer guten Vorstellung beim 3:0-Auswärtssieg in Olbendorf, hofft man im Lager des SV Heiligenkreuz nun in einen Lauf zu kommen. „Nach dem 2:0 spielten wir es souverän runter“, sagte der Sportliche Leiter Markus Jost, der anfügte: „Dieser Sieg war wichtig. So kommt Ruhe rein.“ Etwas angespannt war die Lage rund ums Waldstadion schon, denn der Kader gibt eigentlich mehr her. Zumindest den Anschluss schaffte man wieder. Und will die 2. Liga nun noch enger zusammenrücken lassen, denn am Samstag gastiert der Tabellenführer von der SpG Edelserpentin im Jennersdorfer Bezirk. Jost dazu: „Sie sind sicher nicht umsonst Erster und auch mein Aufstiegsfavorit, aber Punkte sind für uns sicher möglich.“