Nach dem großartigen Erfolg im Vorjahr – die Blackbirds mussten sich in der Saison 2017/18 nach ihrer Neugründung im Finale nur den Timberwolves aus Wien geschlagen geben – stemmten sie den nächsten Kraftakt.

22.04.2019 – 2. Basketball-Bun... Blackbirds feiern Meistertitel

Sie zogen souverän in das Finale ein und sicherten sich in der „best-of-three“-Serie schon im zweiten Spiel auswärts in St. Pölten souverän den Meistertitel. Dazu wurde Philipp Horvath zum MVP der Finalserie (wertvollster Spieler) gewählt.

Trefferquote für den Sieg ausschlaggebend

Der Guard wuchs in den beiden Finalspielen über sich hinaus, nahm eine federführende Rolle ein und etablierte sich als Scorer. In Spiel eins markierte er mit 20 Punkten sein Career-High und in Spiel zwei legte er 16 Zähler nach. Mit durchschnittlich 18 Punkten pro Spiel der Finalserie verdreifachte Horvath seinen Play-off-Schnitt.

Marousek Spielerpräsentation. Johannes Astl klatschte vor dem Spiel im Aktivpark ab.

Die Südburgenländer überzeugten im zweiten Finalspiel mit ihrer kompakten, intensiven Team-Defensive. Das Team von Headcoach Daniel Müllner fand auch im zweiten Finalspiel ihre Vorteile am Rebound und eine fast doppelt so gute Trefferquote aus dem Zweier-Bereich vor.

Müllner wusste aber schon vor diesem Spiel, „dass es ein harter Fight wird. Wir lagen in der Pause mit nur einem Punkt vorne und haben in der zweiten Hälfte sehr gut verteidigt und offensiv ein wenig besser gespielt“, freute sich der Headcoach über den Sieg. Für Johannes Astl war die Wurfleistung zwar sehr bescheiden, „doch wir haben das Spiel durch unsere Intensität gewonnen.“ Er lobte auch seinen Mitspieler Philipp Horvath: „Er hat sich die Auszeichnung verdient.“

„Schauen wir einmal, was passiert“

Nach diesem Erfolg ist am Wochenende auch eine Meisterfeier in Güssing geplant. Der Aufstieg in die Bundesliga kommt aber noch (immer) zu früh.

„Schauen wir einmal, was nächstes Jahr passiert. Wir werden ab kommender Woche mit Spielern verhandeln. Es wird sich alles in den nächsten Wochen weisen“, lässt sich Müllner aktuell noch nicht in die Karten blicken, ob der Aufstieg in die Bundesliga nicht schon nächste Saison eine mögliche Variante wäre.