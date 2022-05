Blackbirds siegreich: Starke Defense als Grundstein

Werbung

Und dann stand die Halle Kopf: Vor ausverkauftem Haus holten sich die Güssing-Jennersdorf Blackbirds Erfolg Nummer eins in der in „best-of-three“ ausgetragenen Finalserie der 2. Basketball-Bundesliga. Dabei war es ein extrem ausgeglichenes Duell zwischen den beiden besten Mannschaften der abgelaufenen Saison. Vor allem in der Defensive bekämpften sich beide Mannschaften extrem, konnte sich keiner einen wirklichen Vorteil erspielen.

Es wogte ständig hin und her und erst in den letzten Minuten setzen sich die Südburgenländer dann entscheidend ab. Die Steirer ließen indes zu viele Möglichkeiten auf eine mögliche höhere Führung liegen, denn nach der Pause hatten die Gäste doch immer wieder die Chance, sich entscheidend abzusetzen. Dann kam aber der Blackbirds-Geist zu tragen und Christoph Astl, Sebastian Koch und Kollegen verteidigten unter dem Korb alles weg.

So konnte man die Begegnung in den letzten beiden Minuten entscheidend in seine Richtung ziehen und ließ dann nicht mehr locker. So reist man mit gutem Gefühl in die steirische Bezirkshauptstadt, wo dann am kommenden Samstag das zweite Final-Duell auf dem Plan steht. Voraussichtlich ist dann auch Trainer Daniel Müllner wieder mit an Bord, denn der Headcoach fehlte aufgrund einer Corona-Erkrankung.

Ersetzt wurde er von Assistant-Trainer Goran Patekar, der klarerweise wenig rotierte und die besten Blackbirds aufbot. Apropos Besten: Gary Ware war mit 21 Punkten Top-Scorer gefolgt von Sebastian Koch (15), der vom überragenden Christoph Astl (13 Zähler, neun Rebounds) flankiert wurde. Mehr zum ersten Finale und eine Vorschau aufs zweite lesen Sie am kommenden Donnerstag in Ihrer BVZ-Printausgabe.