Die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner fixierte im zweiten Burgenland-Derby bei den Dragonz in Eisenstadt einen souveränen Auswärtssieg. „Wir hatten uns gut darauf vorbereitet. Die Mannschaft ist extrem motiviert nach Eisenstadt gefahren“, resümierte Müllner. Von der ersten Sekunde an klappte die Defensive sehr gut. „Wir haben zu Beginn fast nichts zugelassen.“ Das war für den Jennersdorfer Trainer im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg.“

VORSCHAU: Diese Woche folgt eine Doppelrunde, wobei die Dragonz ihr zweites Burgenland-Derby in Folge gegen die Rocks bestreiten. Gegen die Rocks haben die Eisenstädter bestenfalls Außenseiterchancen, Mattersburg setzte sich mit zwei Siegen an die Tabellenspitze.

Für die Truppe von Daniel Müllner stehen am Freitag und am Sonntag zwei wichtige Spiele auf dem Programm. Am Nationalfeiertag gastiert die BBU Salzburg im Aktivpark in Güssing, am Sonntag reist die Mannschaft dann ins nördliche Niederösterreich nach Mistelbach. „Wichtig ist jetzt einmal, dass wir uns auf Salzburg konzentrieren. „Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen und werden uns gezielt vorbereiten.“ Fakt ist, dass die jüngste Defensivleistung bei Neuling BBC Nord Zuversicht gibt. Am Sonntag wird es dann nach dem Salzburg-Match wohl ungleich schwieriger zu gewinnen – auch was die Atmosphäre betrifft. „Auswärtsspiele sind immer sehr hart, dort haben wir nicht so ein tolles Publikum wie im Aktivpark im Rücken.“