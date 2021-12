Live dabei beim Derbi Madrileño in Madrid

Am vergangenen Sonntag reisten gleich mehrere Abordnungen aus dem Jennersdorfer Bezirk in die spanische Hauptstadt, um dort Real Madrid beim 2:0-Sieg über Lokalrivale Atletico die Daumen zu drücken.

„Die Einreise nach Spanien verlief ohne Probleme, aber natürlich mit dem vorher ausgefüllten ‚Spain Travel Healthformular‘. Bei großen Menschenmassen ist dann in Spanien dennoch eine Maske und noch besser, wenn es eine FFP2-Maske ist, zu empfehlen“, erklärte Walter Bahr, Funktionär aus Jennersdorf. Vor dem Abflug hat Bahr sich, trotz dreifach erfolgter Impfung, noch einmal via PCR testen lassen. Nach Ankunft ging es auch gleich in Richtung Stadion: „Als richtiger Fan bist du dann sowieso schon drei bis vier Stunden vor dem Anpfiff am Stadiongelände.“

Ebenfalls vor Ort war eine Rudersdorf-Strem-Connection rund um Real Madrid-Edelfan Patrick Deutsch. „Ich war das siebente Mal hier und jedes Mal ist es ein anderes Erlebnis.“ Vor allem die Stimmung im Stadion habe sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. „2006 war ich das erste Mal da, da war es 90 Minuten ruhig, außer es fiel ein Tor“, so Deutsch.

Welcher Real-Zauberer ihn zurzeit am meisten fasziniert: „Luka Modric. Der Typ ist 36 Jahre alt und spielt wie ein 20-Jähriger. Er läuft 90 Minuten wie aufgezogen und macht kaum Fehler. Wenn er mal den Ball verlieren sollte, was fast nie passiert, dann setzt er auch alles daran, diesen wieder zurückzuerobern“, war Deutsch begeistert.