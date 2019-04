Die Jennersdorf Blackbirds setzten sich im entscheidenden dritten Spiel der Viertelfinalserie mit 65:55 durch. Damit zogen sie in das Halbfinale ein. „Es war wie erwartet ein hartes Duell. Meine Spieler trafen nur 16 Prozent von der Dreier-Wurflinie. Wir konnten uns nur aufgrund unseres Einsatzes und der Defensive im Spiel halten“, resümierte Headcoach Daniel Müllner. Ausschlaggebend für den Sieg war Sebastian Koch, der im letzten Viertel in einem Run zwölf Punkte erzielte. „Es war eine richtige Play-off-Partie mit viel Kampf und Krampf.“ Nach dem Erfolg über die Basket Flames startet am Wochenende bereits die Best-of-Three-Serie gegen Villach im Halbfinale.

Die Jennersdorfer hoffen dabei am Samstag, ab 18 Uhr, wieder auf eine volle Halle und große Unterstützung ihrer Fans. „Das Heimspiel kommt uns sehr entgegen. Wir haben fast alle Spiele in dieser Saison im Aktivpark gewonnen.

Die Fans stehen immer hinter uns, das hilft schon sehr in einer engen Phase weiter.“ Philipp Horvath, der sich gegen die Basket Flames ein Cut über dem Auge zuzog, wurde dort bereits genäht. Er pausiert am Beginn dieser Woche, wird am Samstag aber wieder zum Einsatz kommen. Daniel Müllner lässt sich zwar noch nicht entlocken, dass sein Wunschgegner in einem möglichen Finale die Mattersburg Rocks wären, sagt aber: „Natürlich ist es schön, ins Finale zu kommen. Jetzt müssen wir uns erst einmal auf unsere Aufgaben und Villach konzentrieren.“