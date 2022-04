Papa, Dybala, GAK und viel Rudersdorf

Werbung

Mit stolzen 559 Stimmen holte sich der 21-jährige Rudersdorfer Julian Gaal den Titel als BVZ Sportler des Jahres im Bezirk Jennersdorf. Eine Auszeichnung, die den Kicker des USV Rudersdorf ehrte. „Natürlich freut einen das ungemein“, sagte er und ergänzte: „Es war auf alle Fälle überraschend und ich hätte nicht damit gerechnet.“ War es bei der Siegerehrung im Stadtwirt in Oberwart noch unklar, wer für ihn votete, lichtete sich zuletzt das Feld ein wenig. „Es waren einige Leute aus Rudersdorf und auch viele meiner Freunde.“

Freunde ist ein richtig gutes Stichwort, denn das wird im Umfeld Gaals ganz groß geschrieben. Dabei ist er fixer Bestandteil des 2. Liga Süd-Tabellenführers, der vor allem im Herbst mit sehr vielen Siegen den Landessüden in Staunen versetzte. Ein Teil des Kaders spielt seit Kindestagen miteinander, kennt sich in- und auswendig und schätzt sich auch abseits des Platzes ungemein.

„Es ist wie eine Familie“, erklärte Gaal und fügte an: „Wir verstehen uns nicht nur beim Kicken, sondern auch sonst sehr gut. Mit einigen spiele ich schon seit frühester Jugend zusammen.“ Nur ein Jahr – von 2020 bis 2021 – rief ein anderer Verein: Der SV Eberau, der Gaal unbedingt wollte und diesen dann auch holte. „Es ehrte mich schon sehr, als sie mich anriefen und ich bin Rudersdorf auch sehr dankbar, dass ich das machen konnte. Das bringt einen menschlich und charakterlich weiter und so ein Tapetenwechsel ist für die persönliche Entwicklung immer positiv.“

„Der ist schon ein sehr großer Fan“

Dennoch blieb der USV im Hinterkopf prägend und schnell zog es ihn dann auch zurück. Im Herbst kämpfte der am liebsten als Sechser oder Rechtsverteidiger auflaufende GAK-Fan mit Verletzungen und auch Corona setzte ihm zuletzt zu. Dennoch ist das Ziel klar: Zurück in die Rudersdorfer Erste. Dorthin, wo ihn schon der Papa als ganz kleiner Knirps zum Zuschauen mitnahm und wo er jetzt selbst spielt. „Der ist schon ein sehr großer Fan“, schmunzelt der in Graz bei einer Steuerberatung arbeitende HAK Stegersbach-Absolvent, der die Fußballleidenschaft eben von Gaal senior mitbekam und auch das GAK-Fantum von diesem übernahm: „Ich schaue schon, dass ich so gut wie jedes Heimspiel der Grazer besuchen kann.“

2022 hat für Gaal schon früh sehr vieles zu bieten: Die BVZ-Ehren und dann natürlich auch noch der Aufstiegskampf mit dem USV. „Erfolg kann man nicht planen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, aber wir wollen jetzt schon den Gang nach oben gehen.“ Nachsatz: „Ich will dann auch so viel wie möglich spielen.“ Einiges geschafft und noch mehr vor. Wie sein fußballerisches Vorbild Paolo Dybala von Juventus Turin. Schmunzelnde Einschätzung: „Der ist das komplette Gegenteil von mir.“ Und auch nicht BVZ Sportler des Jahres!