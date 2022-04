Sehr viel Training für mehr Erfolge

Werbung

Eines kann man der Rudersdorfer Judoka Julia Sommer nicht vorwerfen: mangelnden Trainingseinsatz. Sechsmal in der Woche trainiert die Staatsmeisterin und dann dazu noch zwei- bis dreimal pro Tag. Dieser Ehrgeiz zeichnet die 21-Jährige auch auf der Matte aus.

„In der 1. Klasse Volksschule habe ich mit Judo angefangen“, erinnert sich Sommer an ihre Anfänge zurück. Ihre Matura machte sie vor zwei Jahren am Gymnasium in Güssing, dann zog es sie nach Graz, wo auch am Vormittag Judo trainiert werden konnte.

Mittlerweile studiert die Rudersdorferin Psychologie via Fernstudium an der Universität Hagen, was ihr die Vereinbarung von Sport und Studium um einiges erleichtert. Für die Staatsmeisterin von 2021 war die Wahl zur BVZ-Sportlerin des Jahres eine große Überraschung: „Umso mehr freut es mich, gewonnen zu haben. Ein großes Danke an all jene, die mich unterstützten.“

In Straßwalchen gelang der große Durchbruch

Während Julia Sommer in den Jahren 2019 und 2020 bei den Staatsmeisterschaften in ihrer Klasse jeweils die Bronzemedaille errang, holte sie im vergangenen Jahr zum großen Streich aus und kürte sich zur Staatsmeisterin in der Klasse bis 57 Kilogramm.

Den Bewerb gewann sie dabei in eindrucksvoller Manier, denn alle Kämpfe wurden mit „Ippon“ gewonnen. Das war gleichzeitig auch der erste Staatsmeistertitel für das Burgenland nach 24 Jahren.

Julia Sommer tritt dabei für den Verein „Judo Jennersdorf“ an, wo sie mit Nino Schachenhofer und Stefanie Kropf zwei große Förderer hat. Zuletzt war Sommer bei den Österreichischen Meisterschaften in der U23 am Start. Dort gewann sie ihren Pool und zog ins Finale ein. Zwar zog sie dann gegen ihre Kontrahentin den Kürzeren, holte sich aber immerhin noch die Silberne.