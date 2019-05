Der Nachwuchs in Güssing befindet sich auf einem guten Weg. Zuletzt holten sich die Burschen von Trainer Yao Schaefer den Landesmeistertitel in der U14. Zuvor jubelten die „Birdies“ in der U16 und U19 über Gold. In der U10 und U12 wurden sie zudem Vizemeister.

Kinder sollen Spaß am Training haben

„Die Entwicklung beim Nachwuchs stimmt, wir sind auf einem guten Weg“, berichtet Yao Schäfer. Obwohl er besonders in der U14 noch darauf achtet, dass die Kinder vor allem Spaß am Training und bei den Spielen haben. „Darum geht es – und auch darum, dass sie gehalten werden können.“ Vor allem die Kleineren spielen nebenbei Fußball, diese sollen für die nächsten Jahre beim Basketball gehalten werden. „In der U14 und U16 können wir sie noch überzeugen, dass es der richtige Weg ist, bei uns zu bleiben. Damit auch die Zukunft gesichert ist.“

Burgenländische Meisterschaft U14; Finale:

Gunners - Jennersdorf Blackbirds 24:79 (1.19, 7:26; 8:21, 8:13).

Spiel um Platz 3: BBC Nord Dragonz - BK Mattersburg Rocks 93:95 nach Verlängerung.