St. Martin: Gemischte Gefühlslage vor der Winterpause für Eberhardt

Radsport-Ass Verena Eberhardt aus St. Martin in der Wart war in der Vorwoche mit großen Erwartungen zur Bahn-Weltmeisterschaft gereist. „Ich wollte schon in die Top-Ten“, stellte die Südburgenländerin klar.

Nach Paris geht es jetzt in die „Off-Season“

„Dieses Ziel habe ich leider verfehlt.“ Im Punkterennen gab es Platz 14 und in dem aus vier Teilbewerben bestehenden Omnium dann Rang 18. Dort war schon nach dem Scratch früh klar, dass es nicht um Medaillen gehen würde, ehe Tempo-, Ausscheidungs- und Punkterennen teils sehr gut verliefen. Generell fehlte oft nur der richtige Moment, um ganz vorne dabei zu sein. „Ich war bei den richtigen Attacken nie so wirklich dran, aber ich kann mir zumindest nichts vorwerfen.“

Nachsatz: „In den beiden Punkterennen war ich stolz, wie aktiv ich gefahren bin.“ So ging es dann trotzdem mit gemischten Gefühlen zurück in die Heimat. Dort steht eine Pause an. „Ich freue mich auch schon auf die Off-Season“, meinte sie dazu.