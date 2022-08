Harald Herzgsell hat Medaille im Visier

Werbung

Die Teilnahme an der EM der Ländlichen Vielseitigkeitsreiter (1. bis 4. September) schaffte Harald Herzgsell nach drei erfolgreich abgeschlossenen Qualifikationsprüfungen.

Diese sicherte er sich mit Ritten in Ried, in Kaposvar (Ungarn) und in Schwaiganger (Deutschland).

Neben Herzgsell sind auch noch Antje Aigner, Clemens Croy, Lisa Held, Andreas Grabenhofer und Anna Bischof dabei. Diese kämpfen gemeinsam um eine Medaille in der Mannschaftsdressur.

Aber nicht nur im Team, auch in der Einzeldressur und im Springen rechnet sich Herzgsell Chancen aus.