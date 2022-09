Herzgsell holt EM Bronze: „Gewaltiges Erlebnis“

Werbung

Mit einem Lächeln im Gesicht und noch mehr Stolz im Gepäck kehrte der Rudersdorfer Harald Herzgsell mit seinen Kollegen von der Europameisterschaft der ländlichen Reiter-Vielseitigkeit aus der Schweiz wieder nach Hause zurück.

Der Grund für die überschwängliche Freude? In Lausanne holte sich Herzgsell mit dem Team den dritten Platz.

Am Ende noch aufs Stockerl

Neben Harald Herzgsell, der für den Reit- und Ausbildungsstall Winter reitet, befanden sich auch noch Antje Aigner, Lisa Held, Clemens Croy und Andreas Grabenhofer im rot-weiß-roten Aufgebot. Der Südburgenländer ritt bereits am Donnerstag eine fabelhafte Einzeldressur mit nur 29,6 Fehlerpunkten und befand sich kurzfristig auf Platz zwei.

„Im Endeffekt erzielte ich Platz sechs. Die Freude über das tolle Ergebnis war sehr groß“, so Herzgsell.

Am Freitag startete dann die Mannschaftsdressur und das Team mit dem Südburgenländer lag nach Tag eins auf Rang drei. Am zweiten Tag und mit sehr schwierigen Bedingungen fiel man etwas zurück und es sah bis in den letzten Minuten nicht unbedingt nach einer Medaille aus.

Weil der letzten italienischen Reiterin aber ein Fauxpas passierte, kam man das österreichische Team doch noch zu Bronze. Überraschend, aber sehr erfreulich. Auch für Herzgsell selbst: „Das war dann schon ein gewaltiges Erlebnis.“

Gold holte sich Deutschland, Silber ging an Belgien.