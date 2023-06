Poppendorfer bewiesen ihre Heimstärke bei der Meisterschaft

Die Familie Rössler und der dort ansässige Verein RFV Poppendorf veranstalteten die heurige Ländliche Meisterschaft im Fahren. Bei den Einspännern fuhr Jasmin Zwickl mit „Anton“ auf den ersten Platz, gefolgt von Vereinskollegin Vicki Janisch (Icoon) und Salome Schick (Jaron) durch. Bei den Zweispännern fuhr Marisa Rössler mit den Pferden „Jarcon“ und „Mitido“ zum Sieg. Friedrich Schober entschied bei den Einspännern Pony den Bewerb mit „Winzertraum“ für sich, bei den Einspännern Kaltblut jubelte Alexandra Kaltenböck mit „Falko Elmar XIV“ über die Goldmedaille. Klaus Fischl spannte seine Ponys „Nelson“, „Janka“, „Shila“ und „Maxi“ in den Vierspänner und fuhr ebenfalls zum Sieg. Bei den Einspännern Junioren setzte Laura Janisch eins drauf, mit „Quattro S“ fuhr sie ebenfalls auf Platz eins, gefolgt von Viktoria Rantasa mit „Jack“ und Lara Hirz („Black“). Der Verband der Ländlichen Burgenland und Fahrreferent Heinz Bieber gratulierten den Meistern 2023 und Platzierten zu ihren Erfolgen.

„Ein großes Dankeschön ergeht an die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Poppendorf sowie an alle freiwilligen Helfer“, sagte Fachreferent Heinz Bieber. Er bedankte sich außerdem beim Präsidenten der Ländlichen Reiter, Ökonomierat Heinz Winter, für seine Unterstützung. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: Die Vorbereitungen für die Landesmeisterschaft, die vom 14. bis 16. Juli stattfindet, laufen bereits auf Hochtouren. „Wir freuen uns wieder auf eine rege Teilnahme und viele Besucher“, so Fachreferent Heinz Bieber.