Gerhard Rössler ritt aufs Stockerl

Mit seinen Pferden Anton, Kayne und Icoon startete Gerald Rössler vom Reit- und Fahrverein Poppendorf beim internationalen 3*Fahrturnier in Kladruby nad Labern (Tschechien). Los ging es für ihn und den Pferden Anton und Kayne in der Dressur, wo er sich den vierten Platz holte. Beim Marathonbewerb folgte mit den beiden Pferden Kayne und Icoon der neunte Platz, am Sonntag schloss er die Bewerbe mit dem sechsten Rang mit Anton und Kayne ab. In der Gesamtwertung bedeutete das für ihn und seinen Zweispännern den erfolgreichen zweiten Platz.

Gesamtergebnis: 1. József Jr. Dobrovits (Ungarn) 142,02 Fehlpunkte; 2. Gerald Rössler (Poppendorf) 154,68; 3. Miha Tavcar (Tschechien) 154,94.