Nachwehen von Corona: Sebastian Jud versäumt Quali

Für den Mühlgrabener Sebastian Jud verlief der Heimweltcup auf der Reiteralm nicht nach Wunsch. Er schaffte die Qualifikation für den Hauptbewerb nicht. „Ich spürte die Nachwehen von Corona doch noch. Nach zwei Trainingsläufen war ich so fertig, wie wenn ich eine Woche Vollgas auf dem Gletscher trainiert hätte“, so Jud.

Jud hofft, dass er bis zum Saisonfinale voll fit wird

Solide Läufe waren so sein Hauptaugenmerk, was er teils schaffte. „Ich konnte nur in der ersten Hälfte Gas geben, danach war ich nur mehr Passagier – die Quali ging sich so nicht aus.“

Eigentlich fühlt er sich seit zwei Wochen ganz gut, nur der Husten, die Müdigkeit und der hohe Puls machen ihm weiter zu schaffen. So gilt nun vorrangig erstmal, vollends zu gesunden.

„Ich beobachte nun, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt.“ Jud hoffte dennoch, dass der bis zum Saisonfinale in der Schweiz am 25. März wieder fit ist. „In der Form, wie ich es aktuell bin, hat es keinen Sinn, dort zu fahren.“