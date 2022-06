Sebastian Jud: „Zeit für das Ende“

Werbung

Schluss mit dem Snowboard-Sport: Der Mühlgrabener Sebastian Jud beendete in der vergangenen Woche mit 26 Jahren seine Karriere. Sein „Brettl“ wird nun in der Ecke verstaut, während Stift und Laptop nun im Fokus stehen. Der Sympathikus will sich nun nämlich voll und ganz seiner Masterarbeit widmen.

„Es war sehr schön und natürlich gab es auch coole Momente“, sagte er und ergänzte: „Aber jetzt ist es Zeit für das Ende.“ Nachsatz: „Es wäre sich finanziell nur mehr schwer ausgegangen. Das war auch das Hauptproblem.“

Seit drei Jahren war er nicht mehr im Fördersystem dabei, was auch im kommenden Winter so gegolten hätte. Gerne wäre er noch weitergefahren, denn Ziele hätte es genug gegeben. So richtete er noch ein Lob an den ÖSV. „Der Verband stand immer hinter mir, hatte aber auch Verständnis, dass ich nun aufhöre.“ Alles Gute, Basti!