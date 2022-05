Fritz Fuchs: „Ich bin optimistischer“

Werbung

Es war ein guter Auftritt, den der SVDK beim späteren 0:2 gegen Großpetersdorf hinlegte. Gerne hätte man sich zu Saisonbeginn in ähnlichen Tabellenregionen wie der langjährige 2. Liga-Konkurrent gewähnt, was sich aufgrund diverser Umstände nicht umsetzen ließ.

So ging es früh um nicht mehr so viel: Für ganz unten ist man zu stark, für oben zu unkonstant. Nun könnte man mit einem Dreier in Tatzmannsdorf sich aller Sorgen entledigen. Wenn da nicht die verflixte Suche nach einem neuen Oberhaupt wäre.

Dort ändert sich die Sachlage beinahe täglich, weiß man noch nicht so recht, wie es dann in naher Zukunft weitergehen soll. Nur das es weitergeht, will man unbedingt irgendwie schaffen.

„Der Verein ist auch nicht irgendein Verein, sondern hat lange Tradition. Dazu gibt es einen großen Pool an Jugendspielern und auch die Infrastruktur mit Trainingsplatz, kleiner Tribüne und so weiter ist gut“, sagte Funktionär Fritz Fuchs, der anfügte: „Ich bin wieder optimistischer und mein Gefühl für die nächsten Tage ist gut. Da muss jetzt aber auch etwas passieren.“