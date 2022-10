Auf Du und Du mit echten Top-Athleten in Hawaii

Werbung

Noch zu Wochenbeginn landeten die beiden Südburgenländer Erich Tüll und Chris Janics sicher am Flughafen Wien/ Schwechat. Sehr viele Eindrücke und noch mehr Muskelkater mit im Gepäck, denn die beiden absolvierten zuletzt den berüchtigten Ironman auf Hawaii, der so etwas wie das Mekka für Ausdauersportler darstellt.

„Es war hart“, schnauften die beiden durch und ergänzten: „Natürlich sind wir stolz, mit solchen Top-Athleten gestartet zu sein.“

Teil der Ironman-Geschichte

Die sportliche Leistung konnte sich dann mehr als nur sehen lassen. Erich Tüll kam mit einer Zeit von 10:57,02 Stunden auf Rang 329 an (20. in der Klasse Männer von 50 bis 54), während Janics toller 107. (10:05,53 Stunden, und 15. in der Klasse Männer von 40 bis 45) wurde.

„Da war nicht nur die Uhr, sondern auch der starke Wind und die Hitze unser Gegner“, schilderten sie ihre Eindrücke und schossen nach: „Das macht dort aber auch den Reiz aus.“ Der stolze Blick regierte klar: „Wir kannten das Ganze nur aus den Medien –jetzt sind wir für immer ein Teil davon.“