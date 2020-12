Martin Sitzwohl, Chefcoach des UFC Jennersdorf, hatte in seiner Trainer-Laufbahn viele Kicker unter seinen Fittichen. Einer seiner Favoriten bleibt Julian Resch. Das hört man in seiner Stimme, wenn er über „Jules“ spricht – zumeist in den höchsten Tönen.

„Es stimmt schon, dass er einer meiner Lieblingsspieler ist“, gab Sitzwohl zu Protokoll und ergänzte: „Für mich mit seiner spielerischen Linie ein extrem wichtiger Kicker, der einer Partie ganz klar seinen Stempel aufdrücken kann.“ Das ist in der 2. Liga und im UFC-Trikot schon einige Male passiert. Kein Wunder, dass er auch immer wieder Gast in den halbjährlichen BVZ-Teams ist, die immer einen Überblick über die Ausnahmekönner der jeweiligen (Top)-Vereine bieten soll.

„Wohlfühlspieler“, der kein Lautsprecher ist

Der 21-jährige Unterlammer Resch gehört da ohne Frage dazu. Das weiß man von Mühlgraben bis nach Stuben und auch Sitzwohl meinte: „Wenn er richtig Tempo aufnimmt, ist er kaum zu stoppen.“ Kritischer Nachsatz: „Er kommt sehr oft in die gefährlichen Räume, nutzt diese dann aber zu wenig. Das ist sein einziges Manko. Julian muss sich da mehr zutrauen.“ Und eben torgefährlicher werden. Das fehlt (noch), denn sonst wäre er schon in sportlich anderen Sphären unterwegs. Sitzwohl: „Klar ist, dass er bereit für höhere Aufgaben ist. Wohin ihn diese dann führen, hängt auch an ihm selbst.“

Bad Gleichenberg ist immer wieder dran, Gleisdorf sowieso, beide in der Regionalliga Mitte unterwegs, dazu auch Fehring, derzeit in der steirischen Oberliga beheimatet, aber mit großen Ambitionen ausgestattet, die ihn gerne verpflichten würden. Es zeigt den Stellenwert, den er sich über die Jahre erarbeitete.

Daheim im Zentrum, auch auf Außen gut

Seine ersten Schuhe zerriss er dabei beim heimischen USV Unterlamm, ehe es schon in der U12 Richtung südlicher Bezirkshauptstadt ging, die in den Nachwuchsklassen damals eine Spielgemeinschaft mit den Steirern hatten. Schon als 15-jähriger Jungspund feierte er in der Saison 2014/15 seine Premiere in der BVZ Burgenlandliga und blieb in weiterer Folge immer im Dunstkreis der Ersten. Damals noch auf dem Flügel unterwegs, ist er jetzt Dreh- und Angelpunkt im Zentrum des Traditionsvereins. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich dort sehr wohlfühle“, sagte er und ergänzte: „Beleidigt bin ich aber nicht, wenn ich auf der Außenbahn ran muss. Ich will mein Bestes geben – auf jeder Position.“

In der Hinrunde gelang das nicht immer. Das weiß der selbstkritische Sympathikus selbst. Er will und er kann mehr – wie der gesamte Verein. „Wir blieben hinter unseren Erwartungen und wir gehören in der Tabelle mit Sicherheit weiter nach vorne. Im Herbst riefen wir unser wahres Leistungsvermögen aber leider viel zu selten ab.“

In der Kabine: „Es wird noch immer viel gelacht“

Man darf nicht vergessen, dass in Jennersdorf über den Sommer eine neue Zeitrechnung begann. Langzeit-Kapitän Patrick Sinkovics beendete seine Karriere und zudem kickt kein Legionär mehr im meist schwarz-weißen Trikot. Eine neue Hierarchie musste sich bilden, bei der Resch eine prägende Rolle einnimmt, die er aber anders als etwa „Sinko“ auszufüllen weiß. „Julian ist nicht der Typ für große Reden. Ich wollte ihn zum Kapitän machen, was er nicht annahm. Und dennoch hat er kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen. Er macht das auf seine Art“, erzählte sein Trainer und Resch fügte an: „Man merkt schon, dass es vor allem am Spielfeld ruhiger als noch mit Patrick ist und zwischendurch fehlt sicher jemand, der uns motiviert. Dennoch hat sich in der Kabine nicht allzu viel geändert. Es wird immer noch viel gelacht.“

Mit etwas Lockerheit hin zu Bestleistungen

Genau diese Lockerheit würde Resch auf dem Platz guttun – weniger denken kann auch von Vorteil sein. „Er muss sich ganz einfach wohlfühlen. Ob er das dann bei jedem Verein tut, wird man sehen“, so Sitzwohl, der sich vorstellen kann, sein Mittelfeld demnächst umbauen zu müssen: „Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo er gehen muss, wenn er es höherklassig versuchen will.“

Leicht würde ein Abschied nicht fallen. Mama und Papa Resch arbeiten beim UFC mit, helfen in der Kantine, sind da, wenn Not am Mann herrscht. Weil Jennersdorf eben genau dieses familiäre Umfeld bietet, welches Resch braucht, um sich sportlich entfalten zu können. Im späten 2020 gelang das mit dem Traditionsverein nicht immer. „Wir müssen konstanter werden“, so Resch, der ergänzte: „Wir haben die Qualität für die Top-Drei.“

So spricht ein Führungsspieler, der auf dem Weg nach oben ist und für den Regionalliga-Fußball keine Utopie darstellt. Führen, um fußballerisch zu gedeihen, egal in welcher Form. Resch: „Ich muss weiter in diese Rolle wachsen.“ Dann funktioniert es auch höherklassig.