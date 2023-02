„Kova“ kommt zum Aufsteiger

Werbung

Ivan Kovacec und das Südburgenland: Etwas, das zusammengehört. Der heute 34-jährige Kroate ging 2006 zum damaligen ASV Dt. Tschantschendorf, ehe er über die Stationen St. Michael und Jennersdorf im Jahr 2010 zum SV Stegersbach fand. Schon zuvor war sein Talent auf der linken offensiven Außenbahn unverkennbar, aber beim SVS zeigte er das auch erstmals auf wirklich höherklassiger Ebene.

Mit dem Traditionsverein mischte er die Regionalliga auf und war einer der prägenden Spieler der Ostliga. Mit dem FC Pasching gewann er 2012/13 überraschend den ÖFB-Pokal und durfte mit der SV Ried oder dem LASK auch Bundesliga-Luft schnuppern. Auch die Welt bereiste „Kova“, denn zwischenzeitlich führte ihn sein Weg gar nach China.

Im Winter 2023 hat der Landessüden nun seinen „verlorenen Sohn“ wieder, denn am letzten Tag der Übertrittszeit holte ihn Rudersdorf in sein USV-Boot. Dabei kickte er schon am Samstag beim Test gegen Ilz (1:5) mit und erzielte dort via Elfer auch die 1:0-Führung. Am Sonntag und Montag glühten dann die Handys, denn der Traditionsverein wollte Kovacec unbedingt verpflichten – und schaffte das mit einigen Hürden auch. „Irgendwann hieß es, dass wir aus Siegendorf eine Verzichtserklärung brauchen würden. Das haben wir dann mit deren Hilfe aber auch noch geschafft“, schmunzelte der Sportliche Leiter Martin Salber.

Beim ASV war „Kova“ letztmals in Österreich tätig und schlussendlich klappte der Transfer auch. Salber weiter: „Über den Fußballer Kovacec braucht man keine Worte verlieren. Dazu wird er als Respektsperson für unsere jungen Spieler sehr wichtig sein.“ Aber nicht nur, so Salber: „Auch unsere Offensive rund um Ibo Sahin, Denis Svaljek und Flamur Muleci wird hoffentlich von ihm profitieren.“ Bei all der Freude über den „Kova“-Transfer gibt es auch eine Hiobsbotschaft: Lauro Sifkovits verletzte sich gegen Ilz schwer am Knie. Die genaue Diagnose stand zwar noch aus, aber es sah nicht gut aus. So bleibt nur gute Besserung zu wünschen!