Martin Salber: „Es ist eben eine andere Liga“

Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte der USV Rudersdorf am vergangenen Freitag seine Führung gegen den SC Pinkafeld durch Denis Svaljek ein wenig länger gehalten.

Es dauerte nur drei Minuten, ehe David Korherr freigespielt wurde und dieser optimal auf Christoph Saurer ablegte, der trocken den Ausgleich markierte. „Der ist eben ein echter Ausnahme-Fußballer“, zollte auch Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber Respekt und meinte damit auch das überragende 2:1, wo Saurer aus knapp 25 Metern abzog und sich die Kugel hinter Goalie Hrvoje Ranogajec ins USV-Tor senkte.

Von diesem Schock erholten sich Fabian Wonisch und Kollegen dann nur schwerlich. Sporadisch gab es noch einige Angriffe, die aber zumeist im Sand verpufften.

Mehr noch: Mit dem 1:3 war jeglicher Glaube weg und am Ende zeigte man sich mit dem 1:4 noch gut bedient. „Sie waren in der zweiten Halbzeit klar besser und so geht der Sieg auch in Ordnung“, so Salber, der anfügte: „Zu hoch fiel er dennoch aus.“

Weil man sich bei der Elf von Alfred Horvath dieser Tage mehr am Positiven als am Negativen orientiert. Dieses besagt: Starke Vorstellung vor der Pause, ehe man dann auch aufgrund der Personalsituation nicht mehr nach- oder zulegen konnte.

„Wir spielen fast mit der gleichen Elf, die auch in der 2. Liga für uns kickte und es wird dort oben eben anderer Fußball gespielt“, erklärte der Verantwortliche, der seiner Mannschaft aber alle Zeit der Welt geben will, um diesen Lernprozess zu bewältigen.

„Viele sagen ja immer, dass der Unterschied zwischen den beiden Ligen nicht so groß sei, aber das ist er und das merken unsere Burschen auch. Vor allem die Top-Teams spielen anderen Fußball, sind körperlich richtig gut drauf und können dabei auch noch kicken.“

Das kann der Traditionsverein auch, der nun zum Aufsteiger-Duell nach Schattendorf reist. „Mit einem Punkt könnte ich schon leben. Uns fehlt nur ein wenig die Konstanz, um unser Können 90 Minuten zu zeigen.“