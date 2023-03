Bodzer-Truppe mit packendem Fünfsatz-Erfolg

Werbung

Jennersdorfs Frauen starteten in der 2. Bundesliga Damen bei den ASKÖ Eagles Villach in den Frühjahrsdurchgang. Nach der dreistündigen Busfahrt gelang der Start in das Spiel nicht nach Wunsch. Das sollte sich allerdings im Zuge einer letztlich packenden Begegnung noch ändern.

Denn das Spiel war insgesamt an Spannung kaum zu überbieten. So ging der erste Satz mit 25:19 verloren, und auch im zweiten Abschnitt hatten die Kärntnerinnen das bessere Ende für sich. Die Südburgenländerinnen hatten aber die richtige Reaktion parat, ließen die Köpfe nicht hängen und pushten sich so gegenseitig zu Höchstleistungen. So sahen die mitgereisten Fans zwei umkämpfte Sätze, die die Jennersdorferinnen für sich entschieden und so einen entscheidenden fünften Satz erzwingen konnten. Dort wehrte die Truppe von Coach Attila Bodzer drei Matchbälle ab und feierte schlussendlich mit einem 17:15 doch den Sieg. „Die Freude über diesen erfolgreichen Fight ist sehr groß. Diese Stimmung wollen wir am kommenden Sonntag mit nach Linz nehmen“, lautete das Statement von Jennersdorfs Frauen. Dort soll dann der nächste Sieg gegen die Steelvolleys II eingefahren werden.

Statistik; ASKÖ VOLLEY EAGLES VILLACH - USV FIDAS VOLLEYS JENNERSDORF 2:3 (25:19; 26:24; 22:25; 18:25; 15:17).-

Die nächste Runde; Samstag, 14 Uhr: VBC Krottendorf - Oberbank Steelvolleys Linz/Steg II; 15 Uhr: Donau Chemie Volleys Brückl - ASKÖ Volley Eagles Villach; VBK Sparkasse Wolfsberg - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt II.

Sonntag, 11 Uhr: Donau Chemie Volleys Brückl - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt II; 14.30 Uhr: Oberbank Steelvolleys Linz/Steg II - USV Fidas Volleys Jennersdorf.