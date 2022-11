BORG Jennersdorf ist Landesmeister und noch mehr

Werbung

2. Bundesliga

Sehr schade: Die Volleyballerinnen aus der südlichsten Bezirkshauptstadt von den Fidas Jennersdorf versäumten es, sich in der 2. Bundesliga im Spitzenfeld zu festigen. In einem sehr spannenden und teils auch hochklassigen Duell verlor man gegen Brückl knapp mit 2:3. Zwischenzeitlich führte man nach Durchgang drei gar noch, ehe man erst in Satz vier und dann auch im entscheidenden fünften mit 15:17 den Kürzeren zog. Weiter geht es für das Team von Attila Bodzer nun mit dem ersten Treffen gegen die Roadrunners Wien.

1. Landesliga

Besser geht es nicht: Die Wild Volleys aus Oberschützen starteten mit sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen. Dabei hatte man zuletzt zwei extrem schwierige Prüfungen zu bewältigen, schaffte aber erst einen 3:2-Sieg in Graz, ehe man Hartberg II mit 3:1 bezwang. So rangiert man mit Bad Radkersburg ganz vorne. Noch nicht ganz so gut läuft es für die GSV Volleys, die in Weiz eine 1:3-Niederlage kassierten.

2. Landesliga

Ähnlich wie die Oberschützener Volleyball-Damen starteten auch die GSV Volleys II perfekt in die neue Saison. Zuletzt feierte man in Kindberg den achten Sieg (!) im achten Spiel und bleibt so mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen UVC Graz III in der Tabelle ganz vorne. Dabei wartet nun am Samstag das große Schlagerspiel, denn die Güssingerinnen reisen zu eben jenen Grazerinnen. Das könnte schon ein echtes sportliches Highlight werden.

Schulsport

BORG/BHAS Jennersdorf. Auch im Volleyball-Schulsport ist Jennersdorf groß vertreten. Zuletzt fand die Oberstufen-Landesmeisterschaft statt und die von Marlies Deutsch betreute Damen-Mannschaft konnte sich den Titel holen. Dabei gewann man das Finale gegen die HAK Stegersbach mit 2:0 und feierte so einen tollen Erfolg. Auch die Burschen, die Lehrer Markus Hirczy coachte, schlossen mit dem dritten Endrang super ab.