Die Erfolgsgeschichte der Fidas geht weiter!

Mit einem klaren 3:0-Heimerfolg gegen Villach beendeten die Fidas Volleys aus Jennersdorf schon am 1. April ihre Meisterschaft. Wirklich gefeiert konnte dieser Sieg nicht werden, denn bis zuletzt war abwarten angesagt. Wird man auch im kommenden Jahr in der 2. Bundesliga spielen? Die Antwort ist seit dem letzten Wochenende: „Ja“! Dabei rutschte man zuletzt zwar tabellarisch noch auf Rang vier ab, weil aber Seekirchen die Nennung für die nächste Saison zurückzog, war klar dass der Verein in der zweithöchsten Volleyball-Liga des Landes bleiben wird. Eine seit 2016 bestehende Erfolgsgeschichte findet ihre Fortsetzung!

Nach Pech endlich Glück

Der Verein ersparte sich so auch etwaige Relegationsspiele. Die hätten für eine gewisse Brisanz gesorgt, auf die man im Fidas-Lager auch gerne verzichtet. „Wir sind froh, dass nach einer langen Pechsträhne auch das Glück zurückkehrte und wir in der 2. Bundesliga bleiben können. So schließen wir die Saison nach vielen Rückschlägen doch noch erfolgreich ab. Sowohl Funktionäre, als auch die Spielerinnen freuen sich über den Klassenerhalt“, sagte der Sportliche Leiter Manfred Forjan.

Vor allem viele Ausfälle prägten das Bild in der heurigen Spielzeit. So musste Trainer Attila Bodzer improvisieren und viele junge Spielerinnen kamen auf Einsätze. In der neuen Spielzeit soll sich die Kadersituation indes bessern.