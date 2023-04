Fidas Jennersdorf: Mit gebündelten Kräften

Werbung

Beim ersten Spiel des vergangenen 2. Bundesliga-Wochenendes gastierten am Freitagabend die Wildcats II aus Klagenfurt im Turnsaal des BORG Jennersdorf. Obwohl das Team von Coach Attila Bodzer schon mit 2:0 vorne lag, gewannen die Gäste-Damen nach umkämpften Fünf-Satz-Match die Begegnung. Im entscheidenden fünften Durchgang hieß es 15:7 für die Kärtnerinnen.

Am nächsten Tag traf man dann abermals in Jennersdorf auf die Steel Volleys aus Linz. Die Oberösterreicherinnen legten auch richtig stark los, aber die Bodzer-Truppe kämpfte sich auch tapfer wieder heran. Das Spiel verlief so auf Augenhöhe und die Satzgewinne wechselten sich ab. So ging es abermals in die Verlängerung und die Fidas konnten nicht mehr zulegen. Nach über zwei Stunden verlor man mit 12:15.

Der kleine Trost eines intensiven Wochenendes: Mit der Unterstützung der vielen Fidas-Fans konnten die Jennersdorfer Damen trotz der beiden 2:3-Niederlagen zumindest noch zwei Punkte holen. Nun wartet auf die Mannschaft am kommenden Samstag das wichtige Heimspiel gegen die ASKÖ Volley Eagles aus Villach, bevor abgerechnet wird. Die einfache Rechnung vor dem finalen Showdown: Um komplizierte Gedankenspiele Richtung Relegation/Abstieg und dergleichen zu vermeiden, reicht ein Sieg – damit wäre der Klassenerhalt vorzeitig fixiert.

„Wir hoffen wieder auf zahlreiche Unterstützung, um die dringend benötigten Punkte zu sammeln. Anschließend folgt dann die Verlosung unseres Gewinnspiels“, erklärten die Spielerinnen dazu im Vorfeld.

Foto: BVZ

USV FIDAS VOLLEYS JENNERSDORF - ATSC KELAG WILDCATS KLAGENFURT II 2:3 (25:19; 25:23; 23:25; 19:25; 7:15).-



USV FIDAS VOLLEYS JENNERSDORF - OBERBANK STEELVOLLEYS LINZ/STEG II 2:3 (25:19; 24:26; 22:25; 25:14; 12:15).-

Samstag, 14 Uhr: VBC Krottendorf - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt II; 18 Uhr: USV Fidas Volleys Jennersdorf - ASKÖ Volley Eagles Villach.

Sonntag, 13 Uhr: Oberbank Steelvolleys Linz/Steg II - VBC Krottendorf; 16.30 Uhr: ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt II - VBK Sparkasse Wolfsberg.