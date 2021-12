Gute Ausgangslage für Jennersdorferinnen

Für das letzte Spiel der Saison hatten sich die Jennersdorferinnen mit Trainer Attila Bodzer in der steirischen Landeshauptstadt viel vorgenommen. Gegen HIB Liebenau ging es gegen den direkten Konkurrenten um Platz fünf in der 2. Bundesliga-Tabelle. Die Damen freuten sich schon vorab besonders über das Duell, da es auch via „Twitch von LarryVolleyTV“ mit Kommentaren und tollen Kameraperspektiven übertragen wurde.

Mit teilweise neuer Aufstellung starten die Südburgenländerinnen gut ins Spiel und entschieden bereits den ersten Satz mit 25:18 für sich. Auch der zweite Abschnitt ging an die Bodzer-Truppe, ehe die Grazerinnen dann Durchgang drei holten. Um die Fans zuhause vor den Computern, die großteils mitfieberten, nicht zu enttäuschten, gaben die Fidas Volley noch einmal alles und erkämpften sich im vierten Satz den verdienten 3:1-Sieg. So ging es mit guter Laune zurück ins Südburgenland. Nach einer kurzen Verschnaufpause startet die Rückrunde am 6. Jänner 2022, 15 Uhr, gegen die Eagles aus Villach.