Jennersdorf fehlt nur ein Punkt

Zwei Erfolge schafften die Jennersdorfer Fidas-Frauen bei den beiden Spielen in der Vorwoche. Am Samstag reiste das Team mit Coach Attila Bodzer nach Wolfsberg (Kärnten). Beim Schlusslicht war umfallen verboten angesagt. So führte man auch schnell 1:0, ehe die Wolfsbergerinnen gar ausglichen.

In weiterer Folge setzte sich dann aber die Klasse der Fidas durch und auch wenn es lange eng blieb, nahm man einen 3:1-Erfolg mit in die südlichste Bezirkshauptstadt.

Am Sonntag sollte dann der Kracher der Runde warten, gastierte doch der Tabellenführer Hausmannstätten im BORG Jennersdorf. Vier Sätze lang schenkten sich beide Mannschaften nichts und boten den Zusehern ein richtig intensives und spannendes Duell.

Mit dem besseren Ende für die Fidas, die erneut mit 3:1 siegten. So fehlt der Bodzer-Truppe nur mehr ein Punkt auf den letzten Gegner. Viel einfacher wird es am Wochenende nun nicht: Es geht zum Dritten vom ATSE Graz.