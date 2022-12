Jennersdorf setzt Fokus auf Heimsieg

Werbung

JENNERSDORF Die Reise nach Kärnten verlief für die Mannschaft der 2. Bundesliga nicht nach Wunsch. Auch wenn nach dem Verlust des ersten Satzes schnell der Satzausgleich gelang, mussten sich die Spielerinnen von Trainer Attila Bodzer in weiterer Folge klar geschlagen geben.

In den Sätzen drei und vier agierte man ungewohnt unkonzentriert. Vor allem im Angriffsspiel gab es Mängel, wobei die Heimischen auch eine gute Block- und Verteidigungsleistung ablieferten.

„Wir traten die Heimreise etwas traurig an, aber unsere Blicke sind schon wieder nach vorne gerichtet. Jetzt geht es mit vollem Fokus in das letzte Heimspiel“, erklärte der Sportliche Leiter Manfred Forjan. Dafür rührte er auch nochmals kräftig die Werbetrommel: „Kommt am Samstag (Anm.: 19 Uhr) alle ins BORG, um uns gegen Krottendorf zum Sieg zu peitschen.“

GÜSSING Das 1. Landesliga- Team trat die Heimreise aus Graz mit drei Punkten im Gepäck an. Damit gelang es, sich ein wenig von Schlusslicht Hartberg abzusetzen. Nun geht es am Samstag hochmotiviert zum Süd-Derby gegen Oberschützen nach Oberwart. „Dort wollen wir nachlegen“, sellt Trainerin Eva Szerencsits klar.