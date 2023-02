Jennersdorfer Mädchen holen U16-Landesmeisterschaftstitel

Werbung

Vor einigen Tagen ging im Güssinger Aktivpark die U16-Landesmeisterschaft im Volleyball über die Bühne. Diese wurde dabei vom Verein Vamos in Mattersburg organisiert. Drei Mannschaften – Güssing, Jennersdorf und Mattersburg – waren am Start, wobei letztendlich kein Weg an den Jennersdorfer Damen vorbeiführte. Viele von diesen Spielerinnen gehören schon jetzt zum näheren Stamm der Damen-Mannschaft, die in der steirischen Landesliga oder sogar in der 2. Bundesliga spielt.

Positive Entwicklung

Mit zwei souveränen Siegen sicherte sich die südlichste Bezirkshauptstadt den Titel. Das soll die Leistungen der beiden anderen Teams aber nicht schmälern, denn couragierte und mutige Spielzüge waren auch in Güssing oder Mattersburg an der Tagesordnung. Platz zwei holten sich dann aber die GSV-Damen, während Mattersburg als Dritter abschloss. Der Güssinger Betreuer Robert Antoni dazu: „Ich habe bei allen Mannschaften einen positiven Trend gesehen. Die Tendenz im Volleyball im Burgenland zeigt nach oben!“