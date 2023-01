Traumtag für die Fidas aus Jennersdorf!

Werbung

Mit keinen großen Erwartungen waren die Volleyball-Bundesliga-Damen der Fidas aus Jennersdorf in Richtung Hausmannstätten gereist. In der Nähe von Graz traf man auf den Tabellenführer und vorab galt die Devise, dass man eigentlich nur überraschen könne.

Das machte man dann auch – und wie! Der erste Satz begann ausgeglichen und mit zwei Teams auf Augenhöhe. Das bessere Ende hatten dann aber doch die Südburgenländerinnen für sich, die mit einem 25:21 gleich super in die Partie starteten. In weiterer Folge lieferte man seine bis dato wohl beste Saisonleistung ab, kontrollierte und diktierte den zweiten Satz und ließ dem Leader keine echte Chance.

25:11 hieß es letztendlich für das Team von Trainer Attila Bodzer, der kaum stolzer sein hätte können. Ganz konnte man diese Leistung dann nicht bestätigen, auch wenn es knapp blieb. Die Steirerinnen sicherten sich Satz drei und schoben damit die Entscheidung etwas hinaus.

Lange sollte diese aber nicht mehr auf sich warten lassen, denn der 25:16-Satzgewinn der Fidas beendete das Spiel. Von „Sensation“ war danach die Rede. Das bekräftigte auch der Sportliche Leiter Manfred Forjan: „Wir sind unglaublich stolz auf die Leistung unserer Mannschaft.“ Ebenfalls bemerkenswert war die Leistung von Marlies Deutsch, die mit satten 28 Punkten zur Top-Scorerin des Tages avancierte.

VORSCHAU Nach diesem tollen Erfolg will man nun zuhause und dann gleich wieder auswärts nachlegen. So könnte die Mannschaft am kommenden Wochenende sechs Punkte sammeln. Am Samstag empfängt das Team zu Hause um 19 Uhr Trofaiach/Eisenerz II, am Sonntag folgt das Auswärtsmatch bei der Akademie Graz.

Vor allem beim Heimspiel braucht es wieder große Unterstützung von der Tribüne. Verdient hätte man sie sich: „Wir wollen unsere Serie gleich fortsetzen und hoffen im BORG Jennersdorf-Turnsaal auf viel Unterstützung“, rührten die Fidas eifrig die Werbetrommel.