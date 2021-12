Wichtiger Sieg für Fidas-Damen – auch ohne Fans

Nachdem der generelle Lockdown erst am Sonntag beendet wurde, spielten die Frauen am Samstag noch in einem (fast) leeren Turnsaal des BORG Jennersdorf gegen ATSE Graz. Laut war es so nicht wirklich, einzig die Auswechselspielerinnen dienten als Sprachrohr für ihre jeweilige Mannschaft.

Frauen kämpften sich in einen fünften Satz

Die Südburgenländerinnen wollten das Spiel unbedingt gewinnen, denn so konnte man den Anschluss nach ganz oben wahren. Furios stark startete man auch und setzte sich im ersten Satz mit 25:21 durch. In weiterer Folge drückten die Grazerinnen aufs Tempo und entschieden die Durchgänge zwei und drei für sich.

Kein Problem für die Fidas-Kämpferinnen, die Satz vier holten und dann in einen ungemein spannenden Schlussakkord einstiegen. Dort wechselte die Führung permanent, ehe sich die Heimischen mit 17:15 durchsetzten. Die Freude kannte dann keine Grenzen mehr. Am Samstag steigt nun noch der Abschluss in Liebenau. „Da geht es um wertvolle Punkte“, so der Sportliche Leiter Manfred Forjan.