Am Sonntag, den 18.11. organisierte der Judoklub Pinkafeld in der HTL Sporthalle die Schülermannschafts-Meisterschaft der U10 bis U16! Bei dieser Meisterschaft traten acht Schülermannschaften aus dem Burgenland mit insgesamt 132 Kämpfern an!

Die Pinkafelder Judokas waren sehr gut in Form und holten sich vor zahlreichem Heimpublikum in der U10/U12 nach ein paar Jahren wieder den Titel nach Hause. Die Schüler/innen konnten in allen Gewichtsklassen top Platzierungen erlangen und wurden somit in der Gesamtbewertung Meister.

In der Altersklasse U14/U16 holten sich die Pinkafelder Judokas den gut verdienten 3.Platz! Gratulation an alle Kinder!