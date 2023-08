1. Klasse Mitte: Favoriten plagten sich in der Auftaktrunde

Nikitsch - Mannersdorf 1:0. Eine wie erwartet schwierige, nur wenig einzuschätzende Mannschaft aus Mannersdorf verlangte den Nikitschern bei ihrer Heimpremiere alles ab, musste sich am Ende aber doch knapp geschlageben geben, denn Dominik Csomos´ Treffer aus der 34. Minute blieb das einzige Tor des Abends. „Wir haben selber kein allzu gutes Spiel abgeliefert, hätten aufgrund der nicht wirklich vorhandenen Chancen der Mannersdorfer durchaus höher gewinnen können. Mir ist aber ohnehin lieber, dass wir bei einer durchwachsenen Leistung punkten, als dass wir uns für eine gute Leistung nicht belohnen“, so das Resümee von Nikitschs Sportlichem Leiter Christian Balogh.

Weppersdorf - HRVATI 1:0. Ebenso nur knapp durchsetzen konnte sich der ASK Weppersdorf unter Neo-Coach Ferenc Vigh. Eine intensive, spielerisch auf Augenhöhe ablaufende Partie meint Hrvati-Kapitän und Kleinwarasdorf-Obmann Mark Domnanovich: „In der ersten Halbzeit haben wir den Fokus auf das Verteidigen gelegt, da hatten die Weppersdorfer etwas mehr vom Spiel. Das Gegentor gleich nach der Pause war einem kleinen individuellen Fehler unsererseits geschuldet, gerade aber durch das zunehmende Risiko, das wir dann gehen mussten, kamen wir noch zu einigen guten Chancen, blieben für eine gute zweite Halbzeit aber leider unbelohnt. Viel mehr als ein 0:0 oder 1:1 wäre in dieser Partie aber ohnehin nicht drin gewesen.“

Loipersbach - Pöttsching 0:0. Zwar keine Tore, dafür aber reichlich Positives von ihrer Mannschaft sahen die Fans des SV Loipersbach bei der Heimpremiere gegen die favorisierten Pöttschinger. Dessen ist sich auch SVL-Trainer Christian Freiler bewusst: „Wir waren überrascht, dass die Pöttschinger von Beginn weg so tief agiert haben. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt und am Ende muss man sagen, dass das einzige Manko unsere Chancenverwertung war. Hinten haben wir diesmal gar nichts anbrennen lassen, taktisch diszipliniert verteidigt. In Summe war es dann einfach ärgerlich, dass nicht ein einziger unserer Hochkaräter den Weg ins Tor fand.“ Tatsächlich gab es davon einige – Neuzugang Zalan Jano und Zoltan Varga scheiterten in Halbzeit eins beide im Eins-gegen-Eins mit ASV-Schlussmann Manuel Kietaibl, in Spielabschnitt zwei fanden sich neben einem Stangenkopfball noch weitere unzählige Chancen für den SVL.

Kroatisch Minihof - Kobersdorf 2:0. „Wir haben darüber gesprochen, dass uns ein Abwehrbollwerk erwarten wird, dennoch sind uns zwei schwere Fehler im Spielaufbau passiert, die zu den beiden Kontern und am Ende auch zu den Gegentoren geführt hat“, bringt es Kobersdors Sportlicher Leiter Matthias Steiner kurz und knackig auf den Punkt. In quasi 10 Minuten gab man das Spiel aus der Hand, der Rajzinger-Doppelschlag vor der Pause (33. und 41.) reichte, um die Kobersdorfer in Schach zu halten. „Wenn du dir das Leben durch individuelle Fehler selbst so schwer machst, unzählige Chancen herausspielst und über die gesamte Matchdauer die spielbestimmende Mannschaft bist, jedoch am Ende trotzdem verlierst, dann hast du es eben irgendwo selbst verbockt“, zeigt sich Steiner angezählt.

Kroatisch Geresdorf - Piringsdorf 3:1. Neben Nikitsch am Freitag und Kroatisch Minihof am Samstag, blieb auch die dritte Ortschaft der Gemeinde - Kroatisch Geresdorf - am Sonntag siegreich. Ein hartes Stück Arbeit, meint Geresdorf-Coach Manfred Schaffer: „Vielleicht haben wir den Gegner etwas unterschätzt, vielleicht sind wir aber auch einfach durchwachsen in diese Partie gestartet. Nach dem frühen Gegentreffer haben wir uns aber aufgerappelt und zusammengerissen, durch Standards wieder in die Partie zurückgefunden und in Halbzeit zwei dann noch einmal nachlegen können.“ Des einen Freund des anderen Leid - der Leitfaden zum Fazit von SCP-Trainer Markus Schnabl. „Wir haben das Spiel eigentlich die ersten 40 Minuten lang im Griff gehabt, die Gegentore durch zwei Standardsituationen vor der Pause haben uns dann schon zugesetzt. Hätte der Fußballgott einen etwas besseren Tag erwischt und wir den Elfmeter beim Stand von 3:1 nicht verschossen, wäre vielleicht noch was drin gewesen. So geht das Ergebnis aber besonders aufgrund unserer Personalsorgen schwer in Ordnung“, so der Coach der Piringsdorfer.

Unterpullendorf - Draßburg 1b 3:5. Auf ihre Kosten kamen alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Sportanlage des Aufsteigers in Unterpullendorf. Zur Ligapremiere konnte man trotz langem Mithalten mit der zweiten Garde des ASV Draßburg keinen Punkt einfahren, lange will man der Niederlage beim SCU aber nicht nachtrauern. „Wir haben uns vier der fünf Treffer eigentlich selbst geschossen. Nimmt man diese Fehler aus, haben wir uns gegen einen fairen und spielstarken Gast aus Draßburg sehr ordentlich präsentiert. Man muss aber auch sagen, dass wir in den letzten 20 Minuten schon sehr kräfteschwindend aufgetreten sind, das Ergebnis dann auch in der Höhe in Ordnung geht“, so SCU-Kapitän Philip Juranich über den Acht-Tore-Krimi vor heimischer Kulisse. Das sieht auch ASV-Coach Clemens Ivanschitz so: „Unterpullendorf hat vorne immer wieder Nadelstiche setzen können, in Summe waren wir aber schon das spiebestimmende Team. Wir haben beim Stand von 2:1 die Chance auf den Zwei-Tore-Vorsprung gehabt, diese vergeben und im Gegenzug das 2:2 kassiert. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir schon früher bzw. höher führen müssen, wir haben uns aber bis zur 90. Minute nicht aus der Ruhe bringen lassen, Nerven behalten und den schwierigen Auftakt dann auch verdient mit einem Dreier bestanden.“