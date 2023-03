1. Klasse Mitte: Keine Siege für die Mattersburg-Verfolger

Werbung

DRASSBURG II - KAISERSDORF/ST. MARTIN 2:1. Für den Tabellenzweiten gab es zum Rückrundenstart eine knifflige Aufgabe in Draßburg: „Da weiß man nie, was auf einen zukommt. Sie hatten wieder einige Regionalliga-Spieler dabei, aber meine Mannschaft hat sich dennoch teuer verkauft“, so Gäste-Trainer Lorandt Schuller. Es war ein offener Schlagabtausch, in dem zunächst die Heimischen glücklicher waren. Edin Harcevic traf per Ecke zur schnellen Führung, die Kaisersdorf/St. Martin aber nicht beeindruckte. Der starke Gabor Markus ließ sich in Minute 26 eine Topchance nicht entgehen und stellte auf 1:1. Trotzdem gab es die Pausenführung für Draßburg, weil Mate Szöke nach einem Zuspiel von Laurin Kratochvil das 2:1 besorgte.

Bei dem blieb es auch, weil der Zweite nach dem Seitenwechsel aus seinen durchaus guten Chancen kein Kapital schlagen konnte. Draßburg II-Trainer Clemens Ivanschitz meinte: „Ich denke, der Sieg geht auch in Ordnung.“ Schuller sah es nicht ganz so: „Ein Punkt für uns wäre verdient gewesen.“

STATISTIK

ASV DRASSBURG II - SPG KAISERSDORF/ST. MARTIN 2:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (9.) Harcevic, 1:1 (26.) Markus, 2:1 (33.) Szöke. SR: Dinleyici (D: gut/K: gut).- Draßburg, 100.

Draßburg II: Glander; Sinabel (67. Koncsag), Cosic, Lukac (79. Matei), Szöke; Bezer, Harrer; Federer, Harcevic , Pichler; Kratochvil.

Kaisersdorf/St. Martin: Schmidt; Heinrich, Varga (64. Draxler), Vajda, Zsirai; Stocker (87. Zodl), Ivanyi; Sommer, Markus, Wiedenhofer; Jurik (73. Toska).

KOBERSDORF - NECKENMARKT 0:0. Aufstiegsaspirant gegen Schlusslicht. Kobersdorf gegen Neckenmarkt. Da war doch was? In der letzten Runde der vergangenen Saison fixierte Neckenmarkt am letzten Spieltag in Kobersdorf mit einem 4:2 den Klassenerhalt und stieß Kobersdorf damit noch vom sicher geglaubten Aufstiegsrang. Und auch diesmal konnte der Außenseiter dem Favoriten ein kleines Bein stellen und einen Punkt mitnehmen. Allerdings musste der UFC zunächst eine ordentliche Druckphase der Hausherren überstehen: „In den ersten 20 Minuten hat Kobersdorf richtig gedrückt, wir haben aber leidenschaftlich verteidigt“, so Neckenmarkt-Trainer Markus Tschank. Einmal rettete auch Aluminium für die Gäste, die dann aber nach dem Seitenwechsel auch mutiger wurden und im Konter selbst die eine oder andere gute Szene hatten. Treffer gab es aber hüben wie drüben keinen, daher endete das Spiel torlos. Für Kobersdorf enttäuschend: „Für uns waren es verlorene zwei Punkte“, befand Kobersdorfs Sektionsleiter Matthias Steiner. UFC-Trainer Tschank: „Wir haben uns den Punkt durch viel Engagement verdient.“

STATISTIK

ASK KOBERSDORF - UFC NECKENMARKT 0:0.- Reserve: 4:0 (Sachs 2, Scheiber 2). SR: Braunschmidt (K: gut/N: sehr gut).- Kobersdorf, 150.

Kobersdorf: Kreiner, Bernhardt, Felser, Jakab, Vlahovic (60. Gancs); Memisevic (71. Lukic), Strass; Wilfinger, Petro, Gere, Kalbacher (71. Fahnler).

Neckenmarkt: Homa; Wieder (88. Bendl), Pierre Pazmann, Fuchs, Martna (46. Nusshall); Pavitschitz (84. Milletitsch), Mundi; Ecker, Varga, Marcel Pazmann, Gager.

LOIPERSBACH - KROATISCH GERESDORF 3:1. Für Neo-Trainer Christian Freiler gab es die perfekte Premiere. Sein Team trat richtig solide auf, stand hinten gut, war deutlich mehr am Ball als der Gegner und bei Standards hellwach. Minute 20, Eckball. Adam Kovacs springt am höchsten und köpfelt sehenswert zur heimischen Führung, die hielt auch bis zur Pause und war nur einmal gefährdet. Kurz vor dem Pausenpfiff kam Kroatisch Geresdorfs Neo-Stürmer Attila Erczkövi völlig frei zum Kopfball, beförderte den Ball aber knapp drüber. Nach der Pause ging es dann schnell. Abel Kulcsar (52.) und Zoltan Varga (55.) sorgten nach schönen Kombinationen für die Entscheidung – 3:0. Daran konnte auch der Anschlusstreffer durch Szilveszter Wertetics in der Schlussviertelstunde nichts ändern. Loipersbach fuhr einen hochverdienten Sieg ein. „Das war diesmal deutlich zu wenig von uns“, meinte Kroatisch Geresdorf-Trainer Michael Buranich. Freiler hingegen war hochzufrieden: „Die Mannschaft hat die Vorgaben wirklich gut umgesetzt.“

STATISTIK

SV LOIPERSBACH - SC KOATISCH GERESDORF 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (20.) Kovacs, 2:0 (52.) Kulcsar, 3:0 (55.) Varga, 3:1 (77.) Wertetics. Reserve: 3:0 (Sedlatschek, Derler, Soffried). SR: Molnar (L: gut/KG: gut).- Loipersbach, 100.

Loipersbach: Böcksör; Muskovich, Török (64. Kranixfeld), Tschürtz, Kovacs; Widlhofer, Pados, Gerdenitsch, Kruse; Kulcsar (90. Derler), Varga (69. Nemeth).

Kroatisch Geresdorf: Payrits; Dorner, Philipp Palatin, Domnanovich (77. Buranits), Klemen; Nagy, Nico Palatin; Mayer, Wertetics, Julian Palatin (46. Balogh); Erczkövi.

WEPPERSDORF - NIKITSCH 1:3. „Die Erwartungshaltung aus der guten Vorbereitung hat nicht mit dem Spiel zusammengepasst“, so Weppersdorf-Trainer Christian Janitsch. Sein Team konnte den Schwung nicht mitnehmen, Nikitsch hingegen erwies sich zunächst als eiskalt. Gabor Marics war nach einer Ecke zur Stelle und Attila Hajos versenkte einen Freistoß sehenswert – 0:2 nach 20 Minuten aus Sicht der Heimischen. Die schöpften dann aber kurz vor der Pause wieder Hoffnung, als David Melis auf 1:2 verkürzte. Neun Minuten nach dem Seitenwechsel bestraft Nikitschs Mate Farkas allerdings die Weppersdorfer für eine Fehlerkette – 1:3, gleichzeitig auch der Endstand. Tore gab es keine mehr, dafür aber gleich zahlreiche Aufreger. Insgesamt zückte Schiedsrichter Raphael Kaiser in der Schlussphase vier Gelb-Rote Karten. Und Weppersdorf vergab noch zwei Elfmeter. Viktor Zilinsky und Fatjon Krasniqi scheiterten am Nikitscher Goalie Martin Toth.

STATISTIK

ASK WEPPERSDORF - SC NIKITSCH 1:3 (1:2).- Torfolge: 0:1 (10.) Marics, 0:2 (33.) Hajos, 1:2 (40.) Melis, 1:3 (54.) Farkas. Gelb-Rote Karten: Janitsch (Trainer, 76., Unsportlichkeit); Marics (69., Unsportlichkeit), Farkas (86., Unsportlichkeit), Odrobena (90., Unsportlichkeit). Reserve: 7:1 (Brandlhofer 2, Böhm 2, Degendorfer, Wessely, Leon Scheiber). SR: Kaiser (W: Durchschnitt/N: sehr schwach).- Weppersdorf, 80.

Weppersdorf: Hoffmann; Puha (72. Degendorfer), Emmer, Galovic, Buranich (61. Sachs); Sabor, Zilinsky, Blahna, Chmel (78. Krasniqi); Zlatarits, Melis.

Nikitsch: Martin Toth; Marics, Kovacs, Domnanowich (61. Vörös), Meszaros; Horvath, Farkas, Milan Toth, Nemeth; Hajos, Odrobena (27. Roland Toth).

KROATISCH MINIHOF - PIRINGSDORF 1:1. Der große Leckerbissen war das Duell, das in der Hinrunde so einseitig lief (6:0 für Minihof) diesmal nicht. Das lag vor allem an der soliden Piringsdorfer Defensive, die den Hausherren nicht viele Räume überließen. So konnte das Team von Spielertrainer Attila Dunaveczki aus deutlich mehr Ballbesitz nicht viel machen. Erst ein Elfmeter (69.) sorgte für Erleichterung beim Tabellenvierten. Gabor Rigo traf und schien die Minihofer nun auf die Siegerstraße zu bringen. „Da hab ich mir gedacht, wir bringen den Sieg mit Kampf und Krampf drüber“ so Minihof-Obmann Norbert Darabos, der sich dann aber ärgern musste. Neun Minuten vor dem Ende gab es auch Strafstoß für die Gäste. „Für mich war das kein strafbares Handspiel“ meinte Darabos. Piringsdorfs Neuzugang Oliver Hoffmann war es egal, er stellte den 1:1-Endstand her. „Den Punkt haben wir uns erarbeitet. Darauf können wir aufbauen“, so SCP-Trainer Markus Schnabl.

STATISTIK

SC KROATISCH MINIHOF - SC PIRINGSDORF 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (69., Elfmeter) Rigo, 1:1 (81., Elfmeter) Hoffmann. Reserve: 1:2 (Kristic; Stifter, Mandl). SR: Karner (KM: gut/P: gut).- Kr. Minihof, 80.

Kr. Minihof: Pirik; Gjorgjievski (46. Engel), Leidal, Ribarich, Höferer; Kötel, Dunaveczki, Herczeg (66. Nemeth); Rigo, Rajzinger, Hoos.

Piringsdorf: Krottendorfer; Schermann, Gilschwert (46. Leitner), Pfneiszl; Seidl, Sasuk, Beno, Stifter (11. Dorschner), Iby; Schuneritsch, Hofmann.

RAIDING - HRVATI 1:2. „Wir waren von der ersten Sekunde an fokussiert“, so HRVATI-Kapitän Mark Domnanovich. In Minute 25 durften die Gäste jubeln. Nach einem Einwurf kam Mark Novokmet an den Ball und schoss auf das Tor, David Grubits hielt den Fuß entscheidend hin – 1:0 für HRVATI. Zu dem Zeitpunkt hätte der Gast schon höher führen können, Novokmet ließ zwei dicke Chancen aus. Das rächte sich, weil Raidings Stürmer Richard Köbanyai nach einer Ecke per Schuss aus der Drehung erfolgreich war und den 1:1-Pausenstand herstellte.

Die Entscheidung gab es dann auch nach einer Ecke, wo Kapitän Domnanovich zur Stelle war und den Dreier für sein Team sicherstellte. Der ging auch absolut in Ordnung, befand auch Raiding-Trainer Toni Drabeck: „Sie waren um das eine Tor besser.“

STATISTIK

ASK RAIDING - SPG HRVATI 1:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (25.) Grubits, 1:1 (35.) Köbanyai, 1:2 (78.) Domnanovich. Reserve: 2:1 (Jama, Jancik; Horvath). SR: Windisch (R: gut/H: gut).- Raiding, 100.

Raiding: Zolles; Benjamin Posch, Cano, Niklas Gneis (81. Höttinger); Kautz, Julian Gneis; Manuel Posch, Vereb, Erhardt (46. Gyurasz); Nemeth, Köbanyai.

HRVATI: Elias; Benjamin Toth, Markovic, Clemens Toth, Prikoszovich; Imre, Mark Domnanovich, Jakubovics (93. Horvath), Novokmet; Husic (92. Forsits), Grubits (86. Andreas Domnanovich).