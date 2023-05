Derbysieg: Nikitsch verschafft sich Luft

HRVATI - NIKITSCH 0:2. Neun Punkte aus den letzten vier Spielen – Nikitsch wehrt sich in den letzten Wochen vehement gegen den Abstieg und ist nun Siebenter, also beinahe durch: „Es schaut gut aus, aber wir brauchen noch ein paar Punkte“, so Sektionsleiter Christian Balogh. Und wenn Nikitsch die aktuelle Form konservieren kann, dann darf man dem SCN durchaus noch Punktezuwachs zutrauen. In einem offenen Schlagabtausch hatten zunächst beide Teams gute Torszenen, Nikitsch nutzte dann aber zuerst eine. Der 1:0-Treffer durch Attila Hajos brachte den Gästen nicht nur die Pausenführung, sondern auch mehr Sicherheit. Nikitsch kontrollierte in der Folge das Spielgeschehen. Akos Nemeth nutzte zehn Minuten nach der Pause eine weitere Nikitscher Gelegenheit, um auf 2:0 für die Mannschaft von Spielertrainer Peter Odrobena zu stellen. Gleichzeitig war dies der Endstand.

KOBERSDORF - LOIPERSBACH 5:0. „Ein kollektiver Selbstausfall“, so das Urteil von Trainer Christian Freiler über die Leistung seiner Mannschaft, die im Frühjahr bislang so stark aufspielte. Diesmal war man chancenlos. Kobersdorf setzte spezielle eines um, was Trainer Norbert Nemeth in dieser Saison nicht so regelmäßig bei seiner Mannschaft sah: „Wir haben diesmal unsere Chancen gut genutzt, hätten auch noch höher gewinnen können. Die Leistung war jedenfalls stark.“

Balazs Petro nutzte im ersten Durchgang zwei Abwehrschnitzer der Gäste, schnürte binnen acht Minuten (23. und 31.) den Doppelpack, die halbe Miete zum Sieg. Auch nach der Pause ging das Spiel praktisch in eine Richtung. Zwei Tore von Jürgen Kalbacher und ein Treffer von Dejan Lukic besiegelten am Ende den deutlichen Erfolg der Heimischen.

KROATISCH MINIHOF - WEPPERSDORF 3:1. „Wenn ein Spieler reicht, um ein Spiel zu gewinnen, dann ist das frustrierend. Es war ein Spiel Alex Engel gegen Weppersdorf. Wir haben gegen eine durchschnittliche Mannschaft nicht gepunktet“, so Weppersdorfs Trainer Christian Janitsch. Schon nach acht Minuten bereitete Engel das frühe 1:0 durch Topscorer Gabro Rigo vor. Der rasche Ausgleich durch Lukas Zlatarits war nur ein kurzer Hoffnungsschimmer der Gäste. Zehn Minuten vor der Pause holte Engel einen Elfer heraus, trat selber an und stellte auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel lief weiter nicht viel bei Weppersdorf zusammen, Minihof hatte mehr vom Spiel und machte in Minute 83 den Sack zu. Rigos zweiter Treffer bedeutete gleichzeitig den 3:1-Endstand. „Es war ein kampfbetontes Spiel, in dem wir verdient gewonnen haben“, so Kroatisch Minihof-Obmann Norbert Darabos.

NECKENMARKT - MSV 0:3. Der UFC hielt in der Anfangsphase mit dem Leader durchaus gut mit und dann kam die 14. Spielminute. Jonas Gager setzte sich clever durch, zog ab und beinahe wäre der Außenseiter in Führung gegangen. Der Ball klatschte aber von der Stange zurück ins Spielfeld, MSV-Goalie Michael Stöger wäre chancenlos gewesen. Es war eine Art Weckruf für den Titelkandidat, der in der Folge zwar nicht zauberte, aber doch das Heft in die Hand nahm. Noch vor dem Seitenwechsel war der Aluminium-Schock verdaut, der Tabellenführer komfortabel voran. Stürmer Erion Berdynaj stellte auf 1:0, Innenverteidiger Tobias Stöger legte nach – Pause: 2:0 für den Favoriten. Der ließ nach der Pause mit einer kontrollierten Leistung nichts mehr anbrennen und durfte sich dann über das Debüt von Winter-Neuzugang Mirza Sejmenovic freuen. Der Offensivmann hat seine Wadenverletzung überstanden, kam nach 65 Minuten ins Spiel und traf nur eine Viertelstunde später zum Endstand. „Es bleibt dabei, wir haben bei unseren Chancen kein Glück. Der Mannschaft kann ich nichts vorwerfen“, so Neckenmarkt-Trainer Markus Tschank.

PIRINGSDORF - KROATISCH GERESDORF 0:4. Die Effizienz war der große Unterschied im Abstiegsduell. Die Gäste nutzten früh eine Chance, nach fünf Minuten besorgte Tamas Nagy das 1:0 für Kroatisch Geresdorf. Sechs Minuten vor der Pause sah die Lage noch besser aus für das Team von Trainer Manfred Schaffer. Goalgetter Szilvester Wertetics schloss einen sehenswerten Spielzug trocken ab. Vorentscheidung? Nein, weil Piringsdorf nach der Pause zunächst dominierte. Der große Gegner der Heimelf war die Latte, die dreimal den Anschlusstreffer verhinderte. Statt einer spannenden Schlussphase gab es daher in Minute 78 die Entscheidung, als Wertetics mit seinem zweiten Tor auf 0:3 stellte. Ein Elfer von Attila Erczkövi sorgte am Ende für den klaren 0:4-Endstand. Gäste-Trainer Manfred Schaffer atmete auf: „Enorm wichtige Punkte für uns.“ Für Piringsdorf wird die Lage immer prekärer, derzeit ist man Vorletzter: „Die zweite Halbzeit war in Ordnung, da klebte uns das Pech am Schuh. Klar ist aber, wir geben uns nicht auf. Noch gibt es genug Punkte zu holen“, so Trainer Markus Schnabl.

RAIDING - KAISERSDORF/ST. MARTIN 1:4. Vor der Pause waren Tormöglichkeiten rar gesät. So musste eine Standardsituation her, damit der Ball im Netz zappelte. Nach einer Kaisersdorf/St. Martin-Ecke gelangte der Abpraller vor die Beine von Sebastian Sommer, der den Tabellenzweiten in Führung brachte. Nach der Pause hätten es die Gäste dann entspannter haben können, aber Gabor Markus vergab zwei gute Gelegenheiten. Raiding bekam dann einen umstrittenen Elfer, Richard Nemeth verwertete – 1:1. Plötzlich war das Spiel auf der Kippe. Genau zu diesem wichtigen Zeitpunkt hatte dann Markus sein Visier wieder blendend eingestellt und traf doppelt, sorgte damit für klare Verhältnisse. Am Ende wurde es noch deutlicher, weil der eingewechselte Besart Toka noch ein viertes Mal für den Aufstiegskandidaten traf.

„Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben uns gegen die unendlichen hohen Bälle von Raiding nicht so leicht getan. Davon habe ich jetzt noch Muskelkater im Hals“, so Gäste-Trainer Lorandt Schuller.