Für den Goalkeeper Simon Bader gibt es derzeit so gut wie keine Arbeit — ganz im Gegensatz zum Greenkeeper Simon Bader. Der hat aktuell alle Hände voll zu tun. Schon seit 2013 hat sich der 34-Jährige der Pflege des SVL-Platzes angenommen und ist somit bereits seit sieben Jahren der Verantwortliche des Loipersbacher Grüns.

„Bin derzeit täglich auf dem Sportplatz“

Weil er aber berufstätig ist und aufgrund der Trainingseinheiten beim Klub nicht ständig die nötige Zeit hatte, waren die ausführenden Organe eben andere helfende Hände. „Da haben wir mit Ernst Gasch und Matthias Schandl zwei engagierte Pensionisten, die mich und meinen Vater enorm unterstützen.“

privat Voll in seinem Element. Simon Baders zweite große Leidenschaft neben dem Hüten des Loipersbacher Kastens ist die Pflege des SVL-Spielfelds.

Jetzt hat Simon Bader aufgrund der Corona-Krise keine Trainings und investiert daher seine verfügbare Freizeit für seine Leidenschaft – den Rasen am Loipersbacher Sportplatz. Und da geht momentan mehr Zeit drauf, als für das Tormann-Training während des Meisterschaftsbetriebs.

„Mittlerweile bin ich täglich am Platz, drei bis vier Stunden sind keine Seltenheit“, so Bader, für den die Tätigkeit aber immer noch mehr Hobby als Arbeit bedeutet: „Mich hat es schon als junger Spieler fasziniert auf schönen Plätzen zu spielen.“ Und genau deshalb steht er nun bereits seit einiger Zeit an der Spitze des Platzwart-Teams: „Der Pflegeplan obliegt mir, allerdings immer in Absprache mit unserem Obmann. Wenn es Anschaffungen gibt, dann muss das bei uns logischerweise immer im finanziellen Rahmen bleiben.“ Ein weiterer Aspekt: „Unser Sportplatz ist dafür bekannt, dass er sehr gepflegt ist. Diese Tradition will ich fortführen. Außerdem ist unsere Anlage seit dem Kabinen- und Tribünen-Neubau eine der modernsten und schönsten im Burgenland.“

„Weil ich der Meinung bin, dass Fußballspielen auf einem satten Grün jedem Kicker mehr Freude bereitet als auf einem Acker.“Simon Bader, SVL-Goalie über seinen Antrieb

Dafür investiert der Tormann viel Zeit und erledigt nun einen Großteil der Platzarbeiten: „Düngen, vertikutieren und die Mäharbeiten fallen da eben an. Das Hauptfeld mache ich, den Trainingsplatz Ernst Gasch.“ Die Arbeiten auf dem über 11.000 Quadratmetern Rasenfläche macht der leidenschaftliche Greenkeeper aus voller Überzeugung: „Weil ich der Meinung bin, dass Fußballspielen auf einem satten Grün jedem Kicker mehr Freude bereitet als auf einem Acker.“ In Loipersbach wird das Grün jedenfalls, wenn wieder Fußball gespielt wird, wohl mehr nach Wembley aussehen als nach einem Unterhaus-Acker — dank Simon Bader und seinem Team.

Neben dem Arbeiten am Platz, gibt es für Bader auch ein Arbeiten für die Fußball-Zeit nach der Krise: „Alle zwei Tage steht ein Home-Workout am Programm. Ein spezifisches Tormann-Training kann ich kaum machen. Aber vielleicht werde ich meine Freundin als Tormanntrainerin engagieren. Sie hat vom Tennisspielen ein äußerst gutes Ballgefühl und das kann sie sicher auch auf einen Fußball übertragen“, schmunzelt der universell einsetzbare Keeper.