Grafl als finales Puzzlestück beim MSV 2020

Der MSV 2020 hat seinen Kader für die Premieren-Saison in der 1. Klasse Mitte zusammen. Der Großteil der so erfolgreichen Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison den Aufstieg fixierte, wird weiterhin Grün-Weiß tragen. Punktuell wurde verändert.

Duki Karanezi verließ Mattersburg in Richtung Ritzing, Julian Kleibensturz wird so wie Ferhat Sakaliouglu ebenfalls nicht mehr für den MSV spielen. Auf der Trainerbank schwingt nun Josef Kühbauer das Zepter – und der hat ein paar neue Gesichter zur Verfügung.

So holte der Klub, der vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, mit Marko Ilic einen Angreifer aus Neutal. Christoph Leitgeb, ein waschechter Mattersburger, kommt von Ostliga-Klub Wiener Neustadt zum MSV, Felix Marchhart stößt aus Schattendorf nach Mattersburg.

Diese Transfers waren schon länger fixiert, jetzt hat man das Programm mit einem abschließenden Zugang fertiggestellt und schnappte erneut beim SV Schattendorf zu. Mittelfeldspieler Christopher Grafl wird in der kommenden Saison das Trikot der Bezirkshauptstädter tragen.

„Damit sind wir durch. Der Kader für die neue Saison steht“, so der Sportliche Leiter des MSV, Richard Vogler. Die Mannschaft aus Mattersburg will auch in der 1. Klasse eine gute Rolle spielen und zumindest ein Wort um den Aufstieg mitreden. Seit wenigen Tagen befindet sich der MSV im Training und hat heute, Donnerstag, gleich den ersten Härtetest, wenn man beim Vorbereitungs-Derby in Marz gastiert.