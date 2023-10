Kobersdorf schnappt sich Tabellenführung

Piringsdorf - Unterpullendorf 0:0. Ein Null zu Null der spannenderen Sorte bekamen die rund 130 Zuschauer und Zuschauerinnen in Piringsdorf geboten, wo die Heimmannschaft nun in den letzten drei Partien sieben Zähler einfahren konnte und seither ungeschlagen ist. Chancen gab es auf beiden Seiten, Oliver Hofmann traf in Spielabschnitt eins nur den Querbalken. SCP-Trainer Markus Schnabl zeigt sich trotz der Nullnummer aber zufrieden mit der Leistung seiner Jungs: „Es war das erwartet intensive, zweikampfbetonte Spiel, in dem wir in Halbzeit eins ein leichtes Chancenplus vorfanden. In Summe nehmen wir das Unentschieden aber so mit, haben jetzt zweimal hintereinander zu Null gespielt.“ Bei den Unterpullendorfern steht man zum erste Mal in dieser Saison leicht mit dem Rücken zur Wand, holte in den vergangenen drei Partien nur einen Punkt - bleibt aber vorerst einmal Dritter, mit vier Punkten Abstand auf den Platz an der Sonne. „Bei uns schleichen sich jetzt immer wieder ein paar Ausfälle rein, es ist ein kleiner Durchhänger, von dem wir uns aber nicht beeinflussen lassen wollen“, meint SCU-Captain Philip Juranich.

Kroatisch Minihof - Kroatisch Geresdorf 2:1. Im Ortschafts-Derby konnten sich wie schon beim letzten Aufeinandertreffen in Kroatisch Minihof die Hausherren durchsetzen. Wer wenn nicht Peter Rajzinger, der mit seinem Doppelpack zum Matchwinner avancierte, in Minute 37. und 84. seine beiden Treffer erzielte, die Geresdorfer dann nur mehr quasi mit dem Abpfiff zum Anschlusstreffer kamen. „Endlich unser erster Derbysieg dieser Saison, der obendrein meiner Meinung nach verdient war. Die zwei dann doch sehr unnötigen Ausschlüsse sind aber schon ein kleiner Wermutstropfen“, so Minihof-Obmann Norbert Darabos. Kroatisch Geresdorf zählt ohnehin zu den spielstärkeren Mannschaften der Liga. Auch diesmal spielte man sich einige Chancen heraus, konnte im Endeffekt aber wieder nicht den ersten Sieg in der Fremde einfahren. „Es war das erwartet schwierige Spiel mit viel Ballbesitz auf unserer Seite. Die zwei Verletzungen früh im Spiel tun natürlich ebenfalls weh, besonders in Hinblick auf die verbleibenden Aufgaben“, so Geresdorf-Coach Manfred Schaffer.

Kobersdorf - Loipersbach 2:1. Durch den Sieg der Kobersdorfer hält man durch den Sieg gegen den SV Loipersbach das erste Mal die Tabellenführung inne. Unangefochtener Matchwinner war Gabor Jakab, seines Zeichens Innenverteidiger und an diesem Tage Doppeltorschütze der Hausherren. Den ersten Treffer erzielte der junge Ungar fünf Minuten vor dem Seitenwechsel, nach einer einstudierten Eckballvariante war jener zu Stelle. Die Gäste aus Loipersbach, die weiterhin im Besitz der Roten Laterne sind, kamen durch Adam Kovacs zum Ausgleich. Trotz ausbleibenden Hochkarätern war es dann abermals Jakab, der nach einem Corner goldrichtig stand und den 2:1-Endstand besiegelte. „Wir haben wie immer versucht uns durchzukombinieren, die Loipersbacher haben aber extrem brav gekämpft und uns das Leben schwer gemacht. Das Glück des Tüchtigen war dann einfach auf unserer Seite“, analysiert Matthias Steiner, Sportlicher Leiter der Kobersdorfer. In Loipersbach nimmt man jenes Lob gerne zur Kenntnis, in der aktuellen Lage kann man sich jedoch kaum etwas davon kaufen. „Ich kann meiner Mannschaft diesmal gar nichts vorwerfen, wir hätten uns den Punkt für eine solch beherzte Leistung definitiv verdient gehabt. Fakt ist aber auch, dass wir für eine gute Darbietung abermals mit leeren Händen dastehen“, fühlt SVL-Trainer Christian Freiler mit seiner Mannschaft.

Weppersdorf - Draßburg II 3:1. Die größte Überraschung des vergangenen Spieltages lieferte der weiterhin von Langzeitverletzungen geplagte ASK Weppersdorf. Richtig gut begann die Partie für den Gastgeber jedoch nicht, die Draßburger gingen durch Elmir Hrustanbegovic in Minute 27. in Führung. Genau zehn Minuten später schwächten sie Gäste dann selbst - Alessandro Stirling sah aufgrund einer Torchancenverhinderung die Ampelkarte. Dann kam der große Auftritt von David Gera, der in den Minuten 58. und 82. den Doppelpack schnürte und generell seit Wochen starke Leistungen erbringt. Den Schlusspunkt setzte Istvan Eszlatyi mit seinem vierten Saisontor. „Diesmal waren leider mehrere Faktoren, wie etwa die Rote Karte und unsere personelle Situation, ausschlaggebend für die Niederlage“, zeigt sich ASV-Coach Clemens Ivanschitz ernüchternd. Markus Müller, Sportlicher Leiter des heimischen ASK, hingegen zeigt sich mehr als nur erfreut über den Sieg seiner Mannschaft: „Uns ist der Ausschluss natürlich entgegengekommen, wir haben aber auch davor schon brav gespielt. Ein immens wichtiger Sieg für uns, alles andere als die drei Punkte sind auch in unserer Lage nebensächlich".

Pöttsching - Mannersdorf 4:1. Das Spiel gegen Aufsteiger Mannersdorf startete nach Maß, nach nur einer Viertelstunde netzte ASV-Kapitän Bernd Steindl zum ersten Mal ein, ehe nur neun Minuten später Philipp Schmiedl den Zwei-Tore-Vorsprung herbeiführen konnte. Mannersdorf fand nach der verschlafenen ersten halben Stunde besser in die Partie, kam in Minute 38. durch Spielertrainer Manuel Supper zum Anschlusstreffer, bei dem es einige Kontroversen gab. Quasi im Gegenzug dann die Wiederherstellung des Zwei-Tore-Vorsprunges - Philipp Schmiedl erzielte drei Minuten vor dem Seitenwechsel das 3:1. Den Schlusspunkt setzte „Altstar“ Andi Buger, der in der 90. Minute die Partie endgültig entschied. „Der Gegentreffer zum 3:1 tat schon weh, da sich bei einem Pausenstand von 2:1 und unserer Leistungssteigerung in Spielabschnitt zwei sicherlich ein anderer Spielverlauf abzeichnen hätte können. Die Pöttschinger haben aber absolut verdient gewonnen, da waren wir spielerisch nicht auf demselben Level“, gibt Mannersdorfs Sportlicher Leiter Ralph Supper zur Kenntnis. Damit ist sich auch ASV-Coach Thomas Köller einig: „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, ganz eindeutig auch vom Spielverlauf gewonnen.“

HRVATI - Nikitsch 3:0. Gegen zumeist harmlose Nikitscher musste sich die SpG Hrvati bis zur 62. Minute gedulden, Marko Novokmet sorgte für den Dosenöffner. Nikitsch hatte in dieser Phase nichts mehr entgegenzusetzen, die Großwarasdorfer durften nur drei Minuten nach der Führung ein Eigentor durch Akos Nemeth bejubeln. Novokmet hatte noch Lust auf das Toreschießen, ihm gelang rund fünf Minuten vor Abpfiff noch der Doppelpack. Zum Ende der Partie gab es nach einem prüden Einsteigen von SCN-Kapitän Roland Toth noch eine Rudelbildung, bei der Gabor Marics noch die Gelb-Rote Karte erhielt. „Die Nikitscher kamen an jenem Tage nur durch Eigenfehler zu Halbchancen, wir hatten die Partie eigentlich über die gesamten 90 Minuten im Griff. Unsere Leistung soll dabei aber auch nicht geschmälert werden, wir haben ihre Stärken tadellos unterbunden und unsere Chancen konsequenter zu Ende gespielt“, so SpG-Kapitän Mark Domnanovich.

SC Piringsdorf - SC Unterpullendorf 0:0.-

Reserve: 4:0 (Leitner, Böhm, Thurner, Halper).

SR: Flasch.- Piringsdorf, 130.

Piringsdorf: Soos; Stifter, Schermann, Gilschwert, Stampf; Reitgruber, Seidl (50. Bacsi), Bader, Kiraly; Szakasics, Hofmann (85. Schuneritsch).

Unterpullendorf: Marton; Dominkovits (63. Fercsak); Pravics, Juranich, Schattovits; Herkovich (70. Willig), Fellinger; Csak, Földvarszki, Vidak; Major.

SC Kroatisch Minihof - SC Kroatisch Geresdorf 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 und 2:0 (37., Strafstoß, 84.) Rajzinger, 2:1 (95.) Sütö.

Reserve: Nichtantritt Kroatisch Minihof.

Gelb-Rote Karte: (54., Foul) Herczeg, (94., Kritik) Horvath.

Kroatisch Minihof: Pirik; Ivancsics, Kötel, Leidal, Dunaveczki; Herczeg, Hoos (41. Rigo), Vereb, Majoros (70. Nemeth), Horvath; Rajzinger.

Kroatisch Geresdorf: Payrits; Nico Palatin, Sebastian Domnanovich; Dorner (32. Weber), Tobias Domnanovich; Szabella (29. Klemen), Nagy, Julian Palatin, Sütö; Wertetics, Buranits.

ASKÖ Waldquelle Kobersdorf - SV Loipersbach 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 und 2:1 (40., 89.) Jakab, 1:1 (69.) Kovacs.

Reserve: 4:4 (Scheiber 3, Philipp Kreiner; Haiden 2, Dietrich, Schmiedl).

SR: Kern.- Kobersdorf, 67.

Kobersdorf: Kreiner; Felser, Jakab, Bernhardt; Fahnler (74. Pfeffer), Memisevic (74. Strass), Barkovics, Gere, Petro, Wilfinger; Krizsonits.

Loipersbach: Böcskör; Kruse, Török, Muskovich, Balogh; Schmidt (66. Kirkovits), Gerdenitsch (78. Derler), Kovacs, Jano; Varga, Nemeth.

ASK Weppersdorf - ASV Draßburg II 3:1 (0:1).-

Torfolge: 1:0 (27.) Hrustanbegovic, 1:1 und 2:1 (58., 82.) Gera, 3:1 (90.) Eszlatyi.

Rote Karte: (37., Torchancenverhinderung) Stirling.

SR: Dinleyici.- Weppersdorf, 120.

Weppersdorf: Niklas Raab; Degendorfer, Tröscher (92. Schadelbauer), Renner, Sachs; Sabor (64. Scheiber); Buranich (9. Vollenhofer), Emmer, Gera, Böhm; Eszlatyi.

Draßburg: Pfeiffer; Stirling, Cosic, Bezer, Weixler; Hrustanbegovic, Sabados; Ziberi, Federer (90. Piller); Novacek (85. Wild), Derdak.

ASV Pöttsching - UFC Mannersdorf 4:1 (3:1).-

Torfolge: 1:0 (15.) Steindl, 2:0 und 3:1 (25., 42.) Schmiedl, 2:1 (38.) Supper, 4:1 (90.) Buger.

Reserve: 7:1 (Ohrner, Ragossnig, Mohr, Stangl, Pauer, Zavodsky, Knotzer; Magedler).

SR: Szombati.- Pöttsching, 150.

Pöttsching: Karaca; Jasarevic, Steindl, Sascha Kietaibl, Bojdas; Laczkovich (73. Dudjak), Stefanits (91. Misic), Biricz (60. Kowanz); Szabo (60. Matouschowsky), Buger 891. Michael Kietaibl), Schmiedl.

Mannersdorf: Kantor; Pollak, Botos, Spanraft, Steinzer (73. Maszlovits); Markus Waitz (56. Schubaschitz), Illes, Imre, Kirchknopf; Varga.

SpG Hrvati - SC Nikitsch 3:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 und 3:0 (62., 84.) Novokmet, 2:0 (65., Eigentor) Nemeth.

Gelb-Rote Karte: (85., Unsportlichkeit) Marics.

Reserve: 5:2 (Stipsits 2, Prikoszovich, Tomsich, Derdak; Kuzmits 2).

Hrvati: Elias; Kukuljac, Kelemen, Toth, Domnanovich; Fazekas, Gillich, Novokmet,Horvath (64. Prikoszovich);Pogonyi (70. Glavina), Grubits (78. Grubits).

Nikitsch: Schweiger; Nemeth, Marics, Kovacs, Domnanowich, Horvath, Farkas, Milan Toth, Csomos (88.Borbely), Hajos, Roland Toth (67. Kristof).