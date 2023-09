Loipersbach fehlt ein Leithammel

Noch vor der Saison hatten einige Experten den SV Loipersbach als einen der ersten Verfolger der etatmäßigen Aufstiegsaspiranten getippt, aktuell ächzt man diesen Erwartungen jedoch stark hinterher, ist man im Besitz der Roten Laterne. Nicht zuletzt setzte es vor heimischer Kulisse eine 1:7-Schlappe gegen die zweite Garde des ASV Draßburg und man bleibt zu Hause weiter sieglos. Woher dieser Umstand kommt, kann man in Loipersbach nur erahnen. „In Summe scheint es im Moment ein Mix aus Willen und Einstellung zu sein. Kicken können meine Jungs ja, aber es sind einfach viele eklatante Kleinigkeiten, die falsch laufen, dass es zurzeit auch schwerfällt, den Hebel irgendwo anzusetzen.“

Tatsächlich steht man im Moment alles andere als gut da – vier magere Punkte aus fünf Spielen lässt einen eben nicht über den letzten Platz hinauskommen. Die Verdutztheit ist dementsprechend groß bei der Freiler-Elf. „Meine Jungs und ich können uns das auch nicht so recht erklären. Wir nehmen uns so viel vor, setzen nur wenig bis gar nichts davon um. Wir haben ein ganz großes bemerkbares Manko – uns fehlen echte Führungsspieler. Mit Patrik Pados und Marcel Tschürtz haben genau solche zwei aufgehört, die dich am Platz gecoacht und einfach auch mitgerissen haben. Das geht dir natürlich ab und ist besonders bei den individuellen Fehlern, die wir aktuell hinten und vorne machen, fatal – da kannst du dann nämlich von draußen coachen was du willst“, so Freiler weiter über die aktuelle Situation. Kommende Woche kann man zu Hause etwas gutmachen – man empfängt den SC Kroatisch Geresdorf am Samstag um 16 Uhr.