Loipersbach gegen Pöttsching oder: Abwehrbollwerk gegen Top-Sturm

LOIPERSBACH - PÖTTSCHING, FREITAG, 19.30 UHR.

Blickt man auf die Rückrunden-Tabelle, dann ist das Duell zwischen Loipersbach und Pöttsching das Spiel der Spiele. Loipersbach ist im Frühjahr die Nummer eins, holte 16 Punkte aus sechs Spielen, hat noch keine Niederlage kassiert und nur zwei Gegentore dabei erhalten.

Und Pöttsching? Nach der Auftaktniederlage in Nikitsch hat die Mannschaft von Trainer Markus Buchner die restlichen fünf Spiele alle gewonnen, dabei 24 Tore erzielt. Die Zutaten für ein tolles Spiel scheinen also zu stimmen. Und Loipersbach will den Titelkandidaten ärgern: „Wir wollen Druck ausüben, eine Woche vor dem Titelduell zwischen Pöttsching und Kobersdorf. Ich habe Pöttsching zweimal gesehen, das ist eine Mannschaft mit toller Organisation und einer Top-Offensive. Es wird nicht einfach, aber wird werden einen Plan haben“, so Loipersbachs Trainer Norbert Nemeth.

Einen Plan hat auch sein Gegenüber Markus Buchner: „Uns ist bewusst, dass dieses Spiel eine echte Prüfung wird. Aber genau um solche Spiele geht es im Fußball. Wir werden uns fokussiert vorbereiten.“