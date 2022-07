Loipersbach mit neuem Coach, aber das Ziel bleibt gleich

Werbung

29 Punkte aus der Rückrunde, nur elf Gegentore in 13 Spielen, hinter Meister Pöttsching und Aufsteiger Bad Sauerbrunn 1b war der SVL die Nummer drei im 1. Klasse Mitte-Frühjahr. Schon davor gab man sich selbstbewusst, betonte offen in der Saison 2022/23 vorne mitspielen zu wollen.

Dementsprechend wurde der Kader im Winter adaptiert, zuvor noch während des Herbstes Norbert Nemeth als Trainer installiert. Der gab aber kurz nach Saisonende seinen Abschied Richtung Konkurrent Kobersdorf bekannt.

„Wir wollen eine gute Rolle spielen“

Der SVL, der eigentlich mit Nemeth plante, reagierte rasch und verpflichtete Gellert Ivancsics (die BVZ berichtete) als Spielertrainer.

Der Trainer ist also neu in Loipersbach, die Ziele bleiben aber gleich: „Wir wollen eine gute Rolle spielen und schielen schon auf einen der beiden Aufstiegsplätze“, so Trainer Ivancsics. Großteils kann der Neo-Coach auf bewährtes Personal bauen.

Mit Thomas Bader, Simon Bader und Dominik Soffried verabschiedeten sich drei verdienstvolle Spieler, die alle die Karriere beendeten. Fabian Kirkovits geht nach Zillingtal, ansonsten blieb der Kader unverändert, der Großteil der Leistungsträger blieb an Bord. Zusätzlich kamen zwei Spieler. Jan Kranixfeld kommt aus Wiesen nach Loipersbach zurück und Michael Derler aus Forchtenstein.