Marcel Tschürtz: Die Liebe zum SV Loipersbach bleibt

BVZ: Kannst du dich noch an dein erstes Spiel in der Kampfmannschaft erinnern?

Marcel Tschürtz: Genau nicht mehr, aber es müsste irgendwann 2003 mit 15 gewesen sein, das waren aber sicher nur ein paar Minuten (lacht).

Welches deiner 459 Spiele würdest du gerne nochmal erleben?

Tschürtz: Das Meisterspiel 2014/15. Wir brauchten im letzten Heimspiel einen Sieg gegen Sieggraben, gingen früh durch mich in Führung und merkten schon zur Pause, dass da nichts mehr anbrennen wird - das war ein unbeschreibliches Gefühl, sich vor heimischem Publikum für so eine Saison zu belohnen. Natürlich war aber auch jedes Derby gegen Rohrbach und Schattendorf etwas Besonderes.

Du hast mehrere Dekaden hautnah miterlebt. Welche davon war am prägendsten?Tschürtz: Die 2010er-Jahre, eigentlich bis hin zu meinem Karriereende in diesem Jahrzehnt, waren sportlich betrachtet schon eine außerordentlich lehrreiche Zeit. Ich kann nur immer darauf hinweisen, wie wichtig der Mannschaftssport für alle Beteiligten ist - in diesem Zeitraum war von Meisterfeiern bis hin zu Abstiegen alles dabei, ich hab außerhalb des Platzes Freundschaften geschlossen, junge Spieler heranreifen sehen und das alles beim Verein, für den mein Herz schlägt.

Stichwort Loyalität: Du hast nie für einen anderen Verein gespielt. Gab es jemals Zweifel?

Tschürtz: Nein. Mich haben Leute, mittlerweile enge Freunde, auf meinem Weg von der Jugend bis hin zur Kampfmannschaft begleitet. Und wenn du mit diesem Haufen so zusammenwächst, haben auch Angebote von anderen Vereinen nichts an diesem Umstand ändern können.

Welcher Gegenspieler bereitet dir heute noch Kopfschmerzen?

Tschürtz: (lachend) Der Clemens Ivanschitz im Dress der Kobersdorfer, den hast du kaum unter Kontrolle bekommen.

Was steht für dich nun nach der aktiven Laufbahn in der Kampfmannschaft am Programm?

Tschürtz: Viel Sport. Ich werde dem Verein weiterhin in der Reserve zur Verfügung stehen und mich auch anderweitig im Vereinsleben einbringen. Die derzeitige Generation begeistert mich einfach total. Es sind Spieler in der Kampfmannschaft angekommen, die ich begleiten durfte, seit sie fünf Jahre alt sind. Das war für mich zuletzt die größte Motivation überhaupt weiterzumachen und gibt Ansporn für alles, was noch kommt.

Was wünscht du dir für die Zukunft des SVL besonders?

Tschürtz: Dass der Verein noch so lange wie möglich bestehen bleibt und im burgenländischen Fußball vertreten ist. Ein Meistertitel wäre auch geil.