Mattersburger SV geht als Favorit ins Derby gegen Loipersbach

MATTERSBURGER SV 2020 - SV LOIPERSBACH, SAMSTAG, 18 UHR. Im Hinspiel knöpfte Loipersbach dem Titelkandidaten ein 1:1-Remis ab. Und schon damals war man der klare Außenseiter. Jetzt kommt man mit neuem Trainer (Christian Freiler) und einer starken Leistung inklusive 3:1-Sieg gegen Kroatisch Geresdorf in die Fußball-Akademie, wo für Freiler klar ist: „Wir haben nichts zu verlieren und werden alles reinhauen, um auch Zählbares mitzunehmen.“ Mit Goalgetter David Nemeth, der gegen Geresdorf noch nicht ganz fit war, nur einen Kurzeinsatz hatte, steht eine weitere Offensivoption über 90 Minuten zur Verfügung.

Der MSV absolvierte eine gelungene Generalprobe, gewann gegen Siegendorfs 1b mit 1:0 und will nun gegen Loipersbach nachlegen: „Es wird nicht einfach, aber wir wollen ganz klar mit einem guten Ergebnis in die Rückrunde gehen“, so Trainer Kühbauer.