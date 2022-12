MSV 2020: Lediglich vier Klubs trafen gegen Stöger

Werbung

Gleich acht Spiele stand die Null beim Mattersburger SV, der den Herbst in der 1. Klasse dominierte. Goalie Michael Stöger war dabei der Fels in der Brandung, musste in der Hinrunde nur fünfmal hinter sich greifen.

Lediglich Draßburg II konnte gegen den MSV mehr als einen Treffer erzielen, aber auch das schmerzte den Winterkönig nur bedingt, weil man am Ende das Bezirksderby mit 3:2 für sich entschied. Da tat schon das Last-Minute-Gegentor in Kobersdorf mehr weh, weil man gleichzeitig die einzige Niederlage bislang bezog. Draßburg mit zwei Treffern und Kobersdorf eben mit einem waren zwei der vier Mannschaften, die im Herbst gegen Michael Stöger trafen.

Daneben gelang nur noch Kroatisch Geresdorf (beim 3:1-Auswärtssieg für den MSV) und Loipersbach (1:1) ein Tor gegen den Titelkandidaten, der speziell bei Heimspielen defensiv felsenfest stand. Da konnte nur Draßburg Tore erzielen, in allen anderen Heimspielen stand am Ende auf der MSV-Seite die Null.

Hinter dem MSV zeigte auch die SPG Kaisersdorf/St. Martin große defensive Qualitäten, ging am Ende in sechs Spielen der Hinrunde – also die Hälfte aller Partien – ohne Gegentor vom Feld.