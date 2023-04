MSV gegen Kaisersdorf/St. Martin: Es geht um die Tabellenführung

Werbung

MSV 2020 - KAISERSDORF/ST. MARTIN; SAMSTAG, 17 UHR. Zwei Punkte liegt der Verfolger aus Kaisersdorf/St. Martin hinter Spitzenreiter Mattersburg, hat aber ein Spiel mehr. Deshalb gilt für die Gäste, wenn man am Ende Meister werden will: Ein Punkt ist Pflicht, siegen noch besser. Gäste-Trainer Lorandt Schuller: „Wenn der MSV gewinnt, dann sind sie wahrscheinlich so gut wie durch. Wir wollen das aber verhindern und couragiert auftreten.“ Schuller ergänzt: „Natürlich brauchen wir einen sehr guten Tag, weil der MSV speziell daheim extrem stark ist.“ Und in dieser Saison bislang unschlagbar in der Heimat. Sieben Spiele, sieben Siege gab es in der Akademie. 28 erzielte Tore und nur zwei Gegentore. Die Hürde für die Mittelburgenländer ist richtig hoch.

MSV-Trainer Josef Kühbauer warnt dennoch: „Kaisersdorf/St. Martin hat eine super Mannschaft, da brauchen wir vollen Fokus. Ich hoffe auf ein schönes Spiel.“ Auf beiden Seiten könnte ein Leistungsträger fehlen. MSV-Kapitän Lukas Grimmer musste bereits das Spiel in Weppersdorf zuletzt wegen muskulärer Probleme auslassen und Kaisersdorf/St. Martin-Stürmer Gabor Markus ging angeschlagen aus dem Spiel gegen Kroatisch Geresdorf. Und dann haben die Gäste auch noch einen Ausfall auf der Trainerbank. Coach Lorandt Schuller sah gegen Geresdorf die Rote Karte, wird das Spiel also von der Tribüne aus verfolgen.