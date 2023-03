MSV-Kapitän Luki Grimmer: „Notwendige Mentalität ist Pflicht“

Werbung

Wenn am Wochenende der Anpfiff zur Rückrunde der 1. Klasse Mitte ertönt, kann sich Leader Mattersburg noch zurücklehnen. Der MSV ist spielfrei, steigt erst in Runde zwei daheim gegen Loipersbach ein. Von Entspannung war aber in den vergangenen Wochen keine Spur: „Wir haben uns intensiv und gut auf das Frühjahr vorbereitet. Die Ergebnisse in den Testspielen möchte ich prinzipiell nicht zu hoch bewerten. Es haben unsere talentierten jungen Spieler immer wieder Einsatzminuten bekommen, konnten sich ins Schaufenster stellen“, so Kapitän Lukas Grimmer, der ein ganz klares Ziel vor Augen hat. Der MSV will den Titel, daraus macht man auch gar kein großes Geheimnis. Wer die Grün-Weißen auf dem Weg dorthin stoppen kann? Da hat Grimmer eine klare Antwort: „Das sind nur wir selber, davon bin ich überzeugt. Wenn wir glauben, dass alles von selber geht, dann wird es nicht der Fall sein.“ Das passende Rezept lautet also?

„Guter Start ist wichtig“

„Wir müssen 100 Prozent Leidenschaft auf den Platz bringen, dann werden wir auch unser Ziel erreichen. Wenn wir das nicht tun, dann wird es ein sehr enges Rennen. Die anderen Mannschaften schlafen nicht, haben in der Winterpause auch ihre Hausaufgaben gemacht. Und natürlich will uns jeder ein Bein stellen.“ Daher lautet die Devise für Grimmer: „Wir sind in der Pflicht, die notwendige Mentalität in jedes Spiel mitzunehmen.“ Der Mattersburger Routinier: „Am besten gleich gegen Loipersbach, weil ein guter Start immer wichtig ist.“