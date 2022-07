Piringsdorf hat sich Vorne und hinten verstärkt

Werbung

Für Piringsdorf geht es mit frischen Kräften in die neue Saison – Handlungsbedarf war durchaus gegeben. Und zwar auf der Tormannposition musste der Klub, der in der finalen Runde in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt fixierte, reagieren. Benjamin Soos verlässt den SCP, um Profi zu werden. Der Ungar wird sich zukünftig voll und ganz der Futsal-Karriere widmen.

Dementsprechend begab sich der Verein auf Goalie-Suche und wurde rasch fündig, wie Trainer Markus Schnabl bestätigt: „Wir haben Matthias Krottendorfer verpflichtet, darüber bin ich sehr froh. Er ist ein sehr guter Tormann und noch dazu ein Top-Typ.“

Krottendorfer kommt vom 2. Klasse Mitte-Verein SC Unterpullendorf zu den Piringsdorfern. Bei den Legionären gab es einen Doppeltausch: Von den beiden Kroaten Antonio Mihaljevic und Marko Mamic trennte sich der SCP und holte dafür ein slowakisches Offensivduo ins Mittelburgenland.

Dabei kommt es zu einem Wiedersehen: Mark Beno, der sowohl auf der Zehn als auch im Sturm spielen kann, war bereits von 2014 bis 2016 in Piringsdorf und ist nun wieder zurück. Und neben ihm soll auch Boris Slahor für Piringsdorfer Tore sorgen.

Einen weiteren waschechten Heimkehrer hat die Schnabl-Mannschaft auch. Und zwar wird Alexander Wolfgeher die Fußballschuhe wieder für seinen Stammverein schnüren. Der zentrale Mittelfeldmann war in den vergangenen fünf Jahren beim 2. Liga Mitte-Klub Oberloisdorf.