Raiding: Derby mit verdeckten Karten

Wenn am Sonntag Toni Drabeck (r.) mit seinen Raidingern auf die SPG HRVATI mit Coach Zoltan Kratochvil trifft, dann wird wieder einiges los sein am ASK-Sportplatz. Ob der Schlager im Mittelburgenland ähnlich packend wie in der Hinrunde über die Bühne geht, weiß freilich keiner. Für den neutralen Zuseher wäre es wünschenswert, fielen damals doch sieben Treffer und drehte HRVATI einen 1:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg um. Und eine Woche vor Meisterschaftsstart stand das Duell der beiden Teams auch auf dem Programm – im 1. Klasse Mitte-Cup. Allerdings trat HRVATI mit der Reserve an, was Raidings Trainer Toni Drabeck nicht ganz gefiel: „Es muss natürlich jeder wissen, wie ernst er ein Spiel nimmt.“ HRVATI-Kapitän Mark Domnanovich: „Wir haben schon im November den Raidingern mitgeteilt, dass wir mit der Reserve spielen. Da wäre nur ein Blödsinn rausgekommen.“ Außerdem wollte man sich nicht in die Karten blicken lassen. Raiding gewann das Spiel, ohne Legionäre, mit 9:0. Aufschlussreich war es natürlich nicht, brisant wird es daher erst am Sonntag ab 15.30 Uhr. Foto: Ivansich