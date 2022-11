Sejmenovic kommt nach Mattersburg: „Habe mit dem MSV viel vor“

Werbung

„Der Hauptgrund ist die Familie“, so Mirza Sejmenovic über seinen Wechsel von der Burgenlandliga in die 1. Klasse Mitte. Statt Klingenbach heißt es nun MSV für den Offensivmann: „Ich bin seit knapp neun Monaten Papa und deshalb geht sich der Umfang in einer Burgenlandliga nicht mehr aus.“

Trotzdem wollte der Freistoßkönig unbedingt zu einem ambitionierten Klub: „Das war mir wichtig, ein Verein, der etwas bewegen will und etwas erreichen will“, so Sejmenovic, für den Mattersburg eine runde Sache ist: „Ich habe hier im Nachwuchs begonnen Fußball zu spielen und jetzt bin ich wieder in Mattersburg.“ Aber nicht nur hier schließt sich ein Kreis für den Torjäger: „Ich war unter Josef Kühbauer bei Marz in der Burgenlandliga und bin dort dann auch Torschützenkönig geworden.“

Und Tore sind es, mit denen er dem MSV verhelfen will, am Ende auch ganz oben zu stehen: „Ich will aber nicht nur mit Toren meinen Beitrag leisten, sondern auch die jungen Spieler mit meiner Erfahrung unterstützen.“ Ziel ist es für Sejmenovic noch zwei bis drei Jahre zu kicken: „Am besten mit dem einen oder anderen Titel, heuer wollen wir das definitiv.“ Und nach der aktiven Karriere wird man Sejmenovic wohl weiter im burgenländischen Fußball sehen.

Eine Trainerkarriere steht durchaus auch am Plan, immerhin hat der treffsichere Kicker bereits die UEFA B-Lizenz in der Tasche.